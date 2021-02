Yo de mayor quiero ser idiota

Lo que yo quiero ser cuando sea mayor es ser idiota, para poder ser famoso, rico y que todo el mundo me diga lo idiota que soy. Mis padres me dicen que soy un niño diferente a los demás porque soy muy listo y muy guapo. Y yo también creo que mis padres son diferentes a los de los demás niños, porque mi madre es la madre más guapa del mundo y mi padre es muy fuerte y me protege mucho, cuando no me riñe.

Desde que era muy pequeño aprendí a pedir las cosas que yo quiero a las personas que me quieren mucho y a las que yo quiero también, cuando no estoy enfadado con ellas. Yo me enfado cuando me duele algo, o cuando no puedo comer y beber lo que yo quiero, porque a veces no me lo quieren dar. Cuando eso pasa, yo pienso que mis padres ya no son los mejores padres del mundo, sino que son malísimos, y que mi madre se puede convertir en una bruja y mi padre en un monstruo, y que por eso los dos a veces me hacen llorar.

Pero poco a poco me fui dando cuenta de que a veces llorar no sirve de nada, porque empiezo a llorar y no consigo nada, así que dejo de llorar cuando me canso y me pican los ojos. Por eso aprendí que es mucho mejor algunas veces reírme, cuando estoy contento y me dan las cosas que yo quiero y todo el mundo me trata muy bien y me dice cosas muy bonitas, y otras veces gritar, insultar y llorar.

Así aprendí a reírme y a llorar cuando más me conviene, y me di cuenta de que si quiero que me quieran mucho y me digan lo mucho que me quieren y me den cosas, debía adaptarme a lo que los mayores esperan que yo haga. Y es que no es bueno llevarles la contraria a los mayores, aunque tu sepas que ellos no tienen razón y lo que te piden es injusto. Lo que hay que hacer es decirles que sí, pero no siempre, porque si les dices siempre que sí entonces dejarán de hacerte caso, porque ya no te darán importancia.

Es mejor decirles unas veces que sí y otras que no, pero hay que tener mucho cuidado, porque pueden perder la paciencia y se pueden hartar de ti, y entonces sí que ya no vas a conseguir nada. Para saber lo que tienes que hacer debes pensar que lo más importante no es que tú estés contento o triste, o que estés enfadado o que estés alegre, lo más importante es que ellos crean que tú estás contento o triste, porque siempre te van a tratar según lo que ellos creen. Y si creen que estas triste, entonces intentarán que estés contento. Pero si creen que estás contento, entonces no intentarán que te pongas triste, sino solo comprobar que no te pongas contento de más, te excites y te pases de rosca.

Fue así, poco a poco, como me di cuenta de que lo que iba a ser más importante en mi vida no iba a ser lo que yo fuera a ser o no ser, sino lo que pareciera que yo era o no era. O sea, que lo importante en mi vida iba a ser mi apariencia, para que los demás se dieran cuenta de que yo era exactamente lo que ellos querían que yo fuera, y no lo que quería yo ser. Y así fue como, a partir de ese momento en el que se me vino a la cabeza esa especie de intuición, decidí hacer todo lo posible y dedicar todos mis esfuerzos para poder llegar a ser idiota, y así lograr triunfar en la vida.

Y eso lo conseguí a partir del momento en el que comencé a ir al cole. Según iba pasando de un cole a otro y de nivel en nivel fui siendo cada vez un alumno más aplicado. Yo iba haciendo siempre lo que me exigían, pero no porque eso me interesase nada, porque la verdad es que casi siempre era todo muy aburrido, sino para que pareciese que siempre estaba entusiasmado, porque, cuanto más entusiasmado parecía, mejor me trataban, y alababan mucho todo lo que yo iba haciendo, sin importarme nada.

La verdad sea dicha: si a mí las cosas que hacía no me importaban nada, a mis profes todavía les importaba muchísimo menos todo lo que yo pensase dentro de mi cabeza o lo que dijese, si no era lo que ellos suponían que yo tenía que decir. Así quedamos en paz, yo fingía, pero en realidad, no sé si es que ellos fingían también, o es que se creían lo que estaban haciendo y nos estaban enseñando. No sé, puede ser que se lo creyesen, o que no. A lo mejor se lo creían porque en la vida no habían conseguido nada más que ser profesores, ganando poco dinero y dedicándose a cuidar a los niños de los demás, además de a los suyos.

Fuera lo que fuera, a mí me daba igual, porque lo que yo quería era triunfar en la vida y ser un idiota de verdad, amado y reconocido por todos, y no quien enseña poco a poco a los demás a intentar llegar a ser idiotas cuando sean mayores. Por eso poco a poco, pero sin descansar nunca, empecé a pasar de todo lo que los demás sintiesen, pensasen o dijesen, para centrarme en mi educación y preparación para el futuro.

Pronto me di cuenta de que yo tenía razón en no preocuparme por los pensamientos o los sentimientos de los demás, al fin y al cabo eran otros niños como yo y para quejarse y llorar ya tenían a sus padres. Pero es que además era exactamente eso lo que querían que yo fuese aprendiendo cada día, con todas las cosas que me querían enseñar.

Me dijeron que tenía que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero me di cuenta que eso era estúpido. Para qué me iba a estudiar tablas y tablas de números. Si querían saber cuánto suma o resta algo, o como se llame, entonces le daba a unas teclas de mi tablet y ya tenía el resultado. En lengua hice lo mismo. Si tenía que saber, por ejemplo, cuál de estas frases era la buena: “las niños comen patatas”, “los niños comen patatas”, “los patatas comen niños”, lo que hacía es irle dándole a las teclas una y otra vez, hasta que la tablet me daba la solución buena. Al fin y al cabo a mí qué me importaba quién comía las patatas.

Esto fue todo un éxito, porque conseguí excelentes resultados sin saber nada de nada que no fuese cómo cumplir con las apariencias y hacer lo que los demás quieren que hagas. Pensé que, como lo que quería era ser idiota y triunfar en la vida, de leer y escribir me llegaba con lo mínimo, y pensar no me iba a servir para nada. Para qué iba yo a pensar cómo se hace una cuenta si me la hace la tablet, y para qué voy a escribir nada si ya lo hay en el ordenador en Google. Y además si está en Google y se puede leer, entonces también se puede copiar, porque, ¿si no lo puedo copiar para qué lo voy a leer? La verdad es que uno tiene más cosas que hacer que perder el tiempo leyendo por leer.

Según iba siendo cada vez más mayor y parecía que sabía más cosas, descubrí una cosa profundísima e interesantísima. Yo no sumo porque la tablet lo hace por mí, o sea, porque otros ya lo han hecho por mí. Pero es que no es solo eso. Es que lo que yo tengo que hacer es que otros hagan por mí lo que yo tengo que hacer: que trabajen en mi lugar, que piensen o que se imaginen cosas. Si yo tengo más cosas que hacer que pensar, por qué voy a perder el tiempo imaginando, o no imaginando. Imaginar no sirve para nada, porque lo que uno se imagina no es seguro, si lo fuera no habría que imaginarlo, sino que habría que copiarlo.

Yo solo me imagino cosas en la cama un poco antes de quedarme dormido. No es un tiempo desaprovechado, porque justo antes de dormir nadie puede hacer nada. Una noche de repente me di cuenta, justo en esos momentos, de que la cosa era todavía mucho más importante de lo que había descubierto. Y es que no solo hay que conseguir no pensar ni imaginar nada, sino hacer lo menos posible, pero aprovechándose lo más posible de todo lo que hacen los demás. ¡Caray, eso es lo que todos llaman el éxito, el triunfo en la vida! Empiezas sonriendo y llorando de bebé para que te den las cosas que quieres, y casi siempre lo consigues. Y eso funciona.

El gran error es dejar de ser un bebé y cambiar de estrategia. No te equivoques y dejes de creer que tú eres el centro de todo. Cuando te notes frustrado, aplica esta fórmula mágica: lo importante soy yo y los demás solo están ahí para hacer lo que yo quiero. Y es que yo me lo merezco todo, y por eso tenéis todos que quererme, porque soy muy agradable y hago lo que vosotros queréis. Y lo hago porque quiero ser un famoso triunfador. Me da igual triunfar en el deporte, en los medios, en la economía o en la política, porque lo que yo de verdad quiero es ser un idiota. ¡Ayudadme a conseguirlo y veréis como nunca os fallaré!