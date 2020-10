Una madre tiene que añadir a la incertidumbre y al miedo que se vive por padecer una enfermedad grave el que le hayan abierto un expediente por absentismo escolar de su hijo. “De momento el expediente se inició, pero no tengo noticia de ningún tipo. Imagino que me lo notificarán y tendré un plazo para recurrir”.

Debido a la grave patología que padece, Graciela decidió no llevar a su hijo al centro ante el riesgo de que el pequeño se contagiase de covid-19: “Yo podría morir si mi hijo trajese del colegio el covid”, dice.

“Es duro vivir así. Estás con una enfermedad en la que la incertidumbre y la muerte están sobre ti y encima tienes otro frente abierto como el de poder armonizar el derecho a mi salud con el derecho a la educación del niño”.

Todo empezó a principios de curso. Su hijo está matriculado en el CEIP Praza de Barcelos, en Pontevedra. Cursa Primaria y tenía que empezar el 11 de septiembre. “Entre que en casa nos decidíamos si mandarlo a clases o no, pasó el primer día, el viernes, y no fue”, relata Graciela. En ese colegio a principio de curso tuvieron que cerrar 3 aulas por la pandemia, asegura.

Al siguiente lunes, a las 10 de la mañana, la llamaron para preguntarle por qué no había ido su hijo a clases. Ella expone la situación y la tutora del pequeño le explica que tiene que justificar las ausencias de algún modo.

Al tiempo, los médicos especialistas de su enfermedad le recomiendan, en una consulta, que si tiene un niño en edad escolar, lo razonable sería que no se pusiese en riesgo, y le dan un informe en el que señalan sus patologías y su estado actual. Con él, acude a su médica de cabecera, “que ratifica la situación, sin ningún tipo de duda y pide, en un certificado, que se valore”, a la vista de su estado de salud y debido a que los tratamientos le producen inmunodepresión y tiene las defensas muy bajas, “otro tipo de escolarización, una alternativa para este alumno mientras dure la pandemia”.

Con el documento médico en la mano, acude al colegio y presenta una instancia –23 de septiembre–. En el CEIP Praza de Barcelos le explican que no tienen capacidad para resolver la cuestión y lo elevan a inspección –les llega el 25 de septiembre–. Despues de 10 ó 12 días, Graciela llama al colegio y le dicen que no hay respuesta. Ella misma localiza al inspector, que le asegura que conoce el caso, que tenía otros 16 de este tipo y su compañera otros tantos, y que la telefoneará ese mismo día. “A última hora de esa mañana me llama y me dice que el caso está en la mesa del conselleiro, pero todavía no se adoptó una decisión”. El inspector le aconseja que hable con la docente y la dirección del colegio para ver si pueden ir armonizando la situación hasta que haya una solución. “La profesora tiene toda la voluntad del mundo”, explica Graciela, “pero necesita que se lo pongan por escrito”. Es entonces cuando habla con el equipo directivo, que a su vez llama al inspector ese mismo día y éste le contesta, de manera rotunda, “que se abriese un expediente de absentismo escolar”, lamenta la mamá.

Mientras tanto, el niño no va a clase, pero sigue el curso desde su casa. “Tenemos todos los libros y me convierto en su profesora, con la suerte de que un hermano mío es profesor en Primaria y se conecta todas las tardes con él. Seguimos el horario escolar”. Además, mantiene su vida social comunicándose con sus amigos a través de videollamada y saliendo con su padre a la calle para dar un paseo.

Graciela pide una reunión con el equipo directivo, que se desarrolla en una situación incómoda porque ella tiene que explicarles la razón (la gravedad de su patología) por la que toma la decisión de no llevar a su hijo al colegio. “En fin, que el expediente sigue adelante”.

Al día siguiente, ella concierta una cita con el jefe de inspectores de la provincia de Pontevedra, que “fue muy amable pero no resolvió nada”.

Y así están las cosas ahora: “Tengo que poner en riesgo mi vida para atender las necesidades escolares de un niño que podría estar escolarizado perfectamente a través de la plataforma virtual o con otras alternativas”.

“Pensar que mi caso puede llegar hasta Fiscalía de Menores no tiene lógica”, afirma rotunda Graciela.