Zapatillas con sorpresa en la cárcel de Teixeiro

Intentar ‘colar’ droga en una prisión siempre es un riesgo. Y el ingenio de quienes lo intentan se agudiza también para ello. En la prisión de Teixeiro, Zero, el perro de detección de sustancias estupefacientes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, dio la señal de alerta sobre una de las visitas y los funcionarios se toparon con la sorpresa, noticiable no tanto por la cantidad del hallazgo sino por dónde estaba escondido: 80 gramos de hachis ocultos en una zapatilla deportiva y entre las costuras de un pantalón. Los hechos ocurrieron cuando el guía de la mencionada unidad acompañado del perro Zero, junto con funcionarios de la cárcel de Teixeiro, realizaban un servicio de

inspección de paquetería destinada a los reclusos, en el marco de la colaboración entre ambas Instituciones.

En el transcurso de la misma Zero inspeccion un total de 60 bultos, marcando dos de ellos como posibles contenedores de droga. Los funcionarios presentes procedieron a la inspección de los mismos hallando en el primer paquete oculto en la suela de una zapatilla deportiva cinco envoltorios plásticos conteniendo una sustancia resinosa de color marrón, supuestamente hachís y en el segundo oculto en las costuras de un pantalón unas placas conteniendo la misma sustancia.

Posteriormente los miembros del Servicio Cinológico en compañía de los funcionarios se dirigieron a la zona de visitas, marcando Zero a una

mujer como posible portadora de sustancias estupefacientes. Tras el señalamiento, una funcionaria conminó a esta persona a acompañarla a una sala contigua para proceder a su registro, hallando escondido entre su ropa un envoltorio plástico conteniendo una sustancia resinosa de color marrón, “supuestamente” hachís, señala la Guardia Civil

Los Funcionarios del Centro Penitenciario procedieron a la incautaciónde las sustancias encontradas, las cuales arrojaron un valor total de 80 gramos tras su pesaje.