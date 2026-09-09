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El Correo Gallego

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A Silveira de Kiko da Silva, 9 de setembro de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 9 de setembro de 2026 Kiko da Silva

A Silveira de Kiko da Silva, 9 de setembro de 2026

Kiko da Silva

Santiago de Compostela | 09·09·26 | 06:00 | Actualizado a las 13:43

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