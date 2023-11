Innovación en la pesca del atún rojo: calidad bajo demanda y sostenibilidad

La importancia de contar con el apoyo necesario

Para Juan Carlos el apoyo de Banco Santander ha sido crucial, y es que sin la financiación “y sin su apuesta por nuestros proyectos no lo hubiésemos llevado a cabo”. Aunque los inicios no fueron fáciles, porque su manera diferente de hacer las cosas, una pesca sostenible y artesanal, no era vista con buenos ojos por el entorno más tradicional. Sin embargo, a base de trabajo y esfuerzo, y del acompañamiento de la entidad financiera y la confianza que desde hace años ha depositado en el proyecto, la empresa ha llegado donde está ahora.

Este apoyo forma parte del compromiso de la entidad con un colectivo, el de las pequeñas y medianas empresas, que conforma el 99% del tejido empresarial español y es el principal creador de empleo en el país. Un impulso que se desarrolla a través de programas específicos de financiación y asesoramiento, así como el impulso a la internacionalización entre otros objetivos.

Como recompensa a todo este trabajo, Banco Santander ha sido reconocido como Mejor banco para las Pymes en Europa Occidental en los premios "Awards for Excellence" de Euromoney 2023.

Conoce las iniciativas de Banco Santander para apoyar a las pymes y a las empresas.