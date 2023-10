Viaje al mañana en 10 capítulos

“Las empresas pueden y deben contribuir al beneficio social”

El primer ponente de la jornada. Paul Polman fue consejero delegado (CEO) de Unilever durante 10 años, un gigante global especializado en bienes de consumo y cuyos productos son utilizados a diario por 2.500 millones de personas en el mundo. Recientemente ha plasmado su vasta experiencia en el libro Net Positive, que liga los negocios con la sostenibilidad y el beneficio social y se ha convertido en un éxito de ventas.

“La palabra sostenibilidad no me gusta, porque significa sostener, mantener y, hablando del planeta, no va a ser suficiente. Somos yonquis del carbón, y ya no podemos permitírnoslo más. Para limitar el incremento de temperatura a 1,5 grados en 2050, deberíamos reducir las emisiones un 40% por década”, argumentó durante parte de su exposición.

Pero Polman habló también de geopolítica e intereses comerciales, y señaló que, en su opinión, “el futuro de la humanidad pasa por la colaboración, no por la competencia que impera actualmente, porque con esta última no alcanzaremos los objetivos marcados. Las empresas pueden y deben compatibilizar su rentabilidad con el bien común”, continuó señalando.

De vuelta al desafío ambiental, pero sin abandonar el sector productivo, el gurú empresarial aseveró que “no se trata de salvar el planeta, sino de dejar de maltratarlo. Hoy día, solo reciclamos el 8% del plástico mundial [que se fabrica con petróleo]. La metodología histórica consistente en coger recursos, producir con ellos y olvidarse de los residuos, ya no funciona”.

Para concluir, y manteniendo su visión de que enlazar negocio, respeto ambiental y bienestar social es posible, dejó otra frase para recordar: “Si el mundo no hace nada, le costará 178 trillones de dólares en pérdidas [por daños a los países, a su economía y población, derivados de la calidad del aire y los desastres naturales ligados al cambio climático], pero si lo hace, ganará 43 trillones de beneficio”.