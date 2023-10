El reconocimiento a cuatro mujeres con grandes historias de lucha

Zuriñe Lasagabaster:

“La enfermedad ultrarrara de mi hijo Ibai me ha hecho vivir una maternidad diferente”

En 2022, la familia de Zuriñe se convirtió en numerosa. A los ocho meses de nacer, el pequeño enfermó con una hipotonía, que, según apuntaban los médicos, parecía que venía de una enfermedad metabólica. “Nunca olvidaré cuando la doctora de la UCI me dijo que las enfermedades metabólicas eran el cajón de sastre de las enfermedades, y que no podían decirnos cuándo íbamos a tener un diagnóstico para Ibai”, explica. Su hijo estuvo casi dos meses ingresado y, tras varias semanas, llegó el diagnóstico: deficiencia de 3-hidroxi isobutiril-coa hidrolasa, una enfermedad ultrarrara que padecen unas 35 personas en el mundo y cuatro o cinco en España. “Esta maternidad está siendo muy diferente, llena de medicamentos, de terapias, de sacar fuerzas de donde no las hay”, comenta Lasagabaster, que destinará la ayuda de Cinfa a terapias que mejoren la calidad de vida de su hijo Ibai.