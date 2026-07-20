Ahora hago videollamadas con mis nietos y ya no tengo miedo de hacer un trámite por internet

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José, de 82 años, comparte una sensación similar: "Ahora puedo gestionar mis citas médicas sin tener que pedir ayuda. Me siento más conectado con el mundo". Sus historias son las de miles de personas mayores que, en los últimos años, han decidido enfrentarse a uno de los grandes retos de nuestro tiempo: no quedarse atrás en una sociedad donde pedir una cita médica, realizar una gestión bancaria, hablar con la Administración o comunicarse con la familia pasa, casi siempre, por una pantalla.

Detrás de esas pequeñas conquistas cotidianas hay un proyecto que ya ha permitido formar a cerca de 22.000 personas mayores de toda España. Se trata de Competencias Digitales +60, una iniciativa impulsada por Red.es y la Fundación "la Caixa" que ha convertido la alfabetización digital en una herramienta para ganar autonomía, confianza e independencia.

Un señor practica con el móvil durante los talleres Competencias Digitales +60. © Fundación ”la Caixa”

Mucho más que aprender a usar un móvil

La brecha digital no solo tiene que ver con la tecnología. También afecta a la autonomía personal y a la capacidad de participar plenamente en la sociedad. Para muchas personas mayores, depender de familiares o conocidos para realizar una gestión online supone una pérdida de independencia que el programa ha contribuido a revertir.

El proyecto nació precisamente con ese objetivo: ofrecer formación práctica a personas mayores de 60 años para que puedan desenvolverse con seguridad en un mundo cada vez más digitalizado. Porque aprender a utilizar un dispositivo, enviar un correo electrónico o navegar por internet ya no es solo adquirir una nueva habilidad, sino acceder a servicios esenciales y mantener el contacto con los demás.

"Aprender a hacer una videollamada, pedir una cita médica por internet o realizar un trámite sin ayuda puede parecer un gesto cotidiano. Para miles de personas mayores, supone recuperar independencia y participar en igualdad de condiciones en una sociedad cada vez más digital."

Una formación adaptada a sus necesidades

La iniciativa, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, ha llegado a todas las comunidades autónomas, además de Ceuta, mediante 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores. Los cursos se han organizado en torno a tres grandes áreas: el manejo básico del entorno digital, el uso de herramientas para la comunicación y el ocio, y el aprendizaje sobre redes sociales y conectividad.

Pero ha sido un tipo de formación el que ha despertado un mayor interés: los trámites por internet. Aprender a pedir una cita médica, realizar una compra online, consultar documentación oficial o relacionarse con la Administración electrónica sin depender de terceros se ha convertido en una prioridad para muchos participantes.

Personas mayores siguiendo las instrucciones de una docente en sus ordenadores. © Fundación ”la Caixa”

Nunca es tarde para aprender

Uno de los aspectos más significativos del programa ha sido comprobar que el interés por aprender no entiende de edad. Los participantes tienen entre 60 y 96 años, y casi tres de cada diez —el 29,4 %— superan los 76 años.

También destaca el perfil diverso de quienes han asistido a los talleres. Cuatro de cada diez contaban únicamente con estudios básicos o no habían cursado formación reglada, lo que demuestra el carácter inclusivo de una iniciativa diseñada para adaptarse a cualquier nivel de conocimientos previos.

Tecnología para combatir la soledad

Los beneficios de la formación han ido mucho más allá del aprendizaje técnico. Muchos participantes utilizan hoy las herramientas digitales para mantener el contacto con familiares y amigos, organizar su tiempo de ocio, acceder a información o realizar gestiones cotidianas con mayor seguridad. Desde la Fundación "la Caixa" destacan ese doble impacto del proyecto: reforzar la autonomía y la seguridad digital de las personas mayores y, al mismo tiempo, favorecer su inclusión social y combatir la soledad no deseada, creando nuevos vínculos entre quienes participan en los talleres.

Porque reducir la brecha digital significa también garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad donde cada vez más servicios, relaciones y trámites se desarrollan en el entorno online.

Dos señoras aprenden a utilizar un smartphone durante los talleres Competencias Digitales +60. © Fundación ”la Caixa”

Un proyecto con recorrido

El éxito de Competencias Digitales +60 ha abierto la puerta a nuevas acciones dirigidas a seguir acompañando a las personas mayores en su adaptación a las tecnologías. Red.es y la Fundación "la Caixa" trabajan ya en nuevos contenidos y formatos que respondan a las necesidades cambiantes de este colectivo.

Mientras tanto, las historias de María, José y de las cerca de 22.000 personas que ya han pasado por el programa recuerdan que aprender no tiene edad y que, en muchas ocasiones, un curso de competencias digitales significa mucho más que aprender a utilizar un teléfono móvil: supone recuperar autonomía, ganar confianza y sentirse, de nuevo, plenamente conectado con el mundo.