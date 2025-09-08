Vuelta al cole: CaixaProinfancia acompaña a 65.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad

BeContent





Objetivos del programa CaixaProinfancia

Lucha contra la pobreza infantil

El principal objetivo de CaixaProinfancia es combatir la pobreza infantil, ofreciendo un apoyo socioeducativo integral durante el año escolar. Este enfoque busca garantizar que los niños y adolescentes de familias con escasos recursos tengan las mismas oportunidades que sus pares en el ámbito educativo y personal. La educación se presenta como la herramienta más efectiva para romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro más equitativo.

CaixaProinfancia proporciona una variedad de servicios diseñados para atender las necesidades específicas de cada niño y su familia. Entre estos servicios se incluyen:

Impacto en las familias

El programa no solo se enfoca en los niños, sino que también busca apoyar a las familias en su conjunto. A través de una red de más de 400 entidades sociales en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, CaixaProinfancia adapta su apoyo a las necesidades específicas de cada territorio. Esto permite un acompañamiento continuo y personalizado, asegurando que las familias reciban la ayuda que realmente necesitan.

Con el regreso a las aulas, el programa también incluye la entrega de kits de material escolar. Estos kits están adaptados a las diferentes etapas educativas, desde infantil hasta secundaria, y buscan aliviar la carga económica que representa el inicio del curso. Cada lote incluye una mochila y los materiales básicos necesarios para cada edad, lo que fomenta la motivación de los menores al regresar a la escuela.





La realidad de la pobreza infantil en España

En España, aproximadamente uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación es alarmante y resalta la necesidad de programas como CaixaProinfancia, que trabajan desde hace más de 17 años para romper el ciclo de la pobreza heredada. La pobreza infantil no solo afecta el presente de los menores, sino que también tiene repercusiones a largo plazo en su desarrollo y bienestar.

El programa busca no solo mejorar las competencias escolares de los niños, sino también fomentar su autoestima y autonomía en el aprendizaje. Al contribuir a la inclusión social de aquellos que más lo necesitan, CaixaProinfancia se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.





Testimonios y experiencias

Los testimonios de las familias que han participado en el programa son un reflejo del impacto positivo que tiene en sus vidas. Muchos padres destacan cómo el apoyo recibido ha permitido a sus hijos no solo mejorar en sus estudios, sino también sentirse más seguros y motivados. "Gracias a CaixaProinfancia, mi hijo ha podido acceder a actividades que antes no podía disfrutar", comenta una madre beneficiaria.

Además del apoyo educativo, la atención psicológica ha sido crucial para muchos niños. La posibilidad de contar con un profesional que les escuche y les brinde herramientas para manejar sus emociones ha marcado una diferencia significativa en su bienestar.