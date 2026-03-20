Kia Niro HEV, Kia Sportage HEV y Kia EV3: la gama más completa, electrificada y versátil del segmento C-SUV

Texto: Francesc Branchat

Kia protagoniza un destacado papel en el proceso de electrificación del mercado automovilístico español. La marca coreana ofrece una completa gama de modelos perfectamente adaptados a la movilidad eléctrica, renovados y preparados para competir con éxito en los segmentos de mayor volumen.

Los principales motivos del éxito de Kia son innumerables, pero algunos son concluyentes. La confianza de la marca en sus productos es total, de ahí los 7 años de garantía, que proporcionan la máxima tranquilidad al cliente.

Con la llegada al mercado de numerosas marcas emergentes, la oferta actual de híbridos y eléctricos es muy extensa. No obstante, existe un factor diferencial definitivo y de vital importancia, como es la madurez tecnológica de Kia, basada en tecnologías de última generación que se encuentran en su punto óptimo y que ofrecen absoluta fiabilidad.

En su extensa gama de modelos, Kia ofrece diferentes propuestas en el competido segmento C-SUV, siempre provistas de eficientes tecnologías de electrificación. Estos automóviles reafirman el firme compromiso de Kia con la movilidad sostenible accesible.

KIA Sportage HEV

Las claves del éxito del superventas Kia Sportage y por qué es un icono consolidado y un líder natural en el segmento C-SUV

En el nuevo Kia Sportage HEV, todo son ventajas. Desde el momento de la compra -sin esperas-, su disponibilidad es inmediata. Kia ofrece un vehículo premium sin esperas interminables, sin las listas de espera de configuraciones de fábrica que se hacen eternas.

El Sportage HEV adopta un sistema híbrido de gestión inteligente compuesto por un motor de gasolina 1.6 T-GDI de 180 CV, con un eléctrico de 48 kW, alimentado por una batería de 1,49 kW. La potencia total combinada es de 239 CV, el cambio es automático de seis velocidades y es posible escoger tracción delantera 4x2 o integral 4x4. Esta configuración permite beneficiarse de las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT.

Otro argumento en favor del nuevo Kia Sportage es su habitabilidad de referencia. El interior ofrece un amplio espacio para todos los ocupantes, mucho espacio para las piernas de los pasajeros de la segunda fila y un enorme maletero, con capacidad de hasta 587 litros.

Este SUV ofrece un acabado lujoso, elegante y minimalista, en el que destacan en un salpicadero actualizado, dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, nuevo Head-Up Display de 10 pulgadas y tapicerías sostenibles de primera calidad. Además, disfruta de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Kia Connect con actualizaciones remotas, calculador de rutas con información de tráfico en tiempo real o una gestión más natural e intuitiva de los sistemas de audio y climatización.

KIA Niro HEV

¿Realmente necesitas un eléctrico puro? Estos son los motivos por los cuales el Niro HEV sigue siendo la compra más inteligente para la ciudad

En función del tipo de uso, la híbrida ligera puede ser la elección más adecuada a nuestras necesidades. Cuando la mayoría de km diarios son realizados en entornos urbanos, el crossover Kia Niro HEV es una compra inteligente para el usuario urbano y racional.

Con unas dimensiones perfectas para las exigencias habituales del entorno europeo, ofrece unas proporciones de habitáculo idóneas para un uso familiar, combinadas con notable capacidad de almacenamiento y con materiales reciclados de alta calidad.

En la congestionada conducción urbana, el avanzado sistema híbrido del Niro HEV permite utilizar únicamente el motor eléctrico gran parte del tiempo, reduciendo drásticamente el consumo de combustible y las emisiones de CO 2 . Destaca asimismo por su contenido coste de utilización por km: el consumo homologado WLTP de 4,4 litros/100 km garantiza costes muy contenidos a la hora de recorrer muchos km.

Los sobresalientes registros de eficiencia del Kia Niro HEV se combinan con un conjunto propulsor de notable rendimiento, formado por un motor de gasolina 1.6 y un eléctrico de 32 kW, capaces de ofrecer 138 CV de potencia conjunta. Está emparejado con una caja de cambios automática con doble embrague y seis velocidades, ligera y capaz de colaborar en la reducción del consumo de combustible.

El Kia Niro HEV destaca asimismo por sus elevados niveles de ergonomía humana. El diseño “User-Centric Design” con controles físicos y digitales equilibrados se traduce en una gestión segura de conectividad, climatización, sistema audio, etc. De esta forma se evitan distracciones peligrosas de las interfaces 100% táctiles de bajo coste.

Otros factores de vital importancia para decantarse por un Niro HEV son el mantenimiento programado personalizado o la extensa y completa cobertura de la garantía. Además, con la adquisición de este crossover, disponible desde 25.000 euros, el ahorro está también en el precio de compra.

KIA EV3

No todos los eléctricos nacen iguales: la plataforma modular eléctrica E-GMP del Kia EV3 marca la distancia con los “gadgets” con ruedas

El eléctrico Kia EV3 marca un antes y un después en el universo de los automóviles eléctricos. Este modelo encarna a la perfección la democratización del lujo tecnológico bajo la seguridad de una marca con legado, y lo hace con una relación precio/producto sobresaliente, premiada con múltiples reconocimientos por parte de la prensa especializada del motor.

Heredando la filosofía y tecnología del buque insignia EV9, el SUV eléctrico más vendido en España adopta una base específica creada para este tipo de automóviles. Es un coche que nace eléctrico gracias a la plataforma modular eléctrica E-GMP, que permite alojar baterías de gran tamaño, genera un espacio interior propio de segmentos superiores y proporciona un centro de gravedad optimizado.

La clave del éxito del Kia EV3 es una combinación de factores que le permiten ser el primer vehículo de un hogar. Cuenta con un exterior moderno y atrevido, combinado con un interior innovador y práctico que maximiza el espacio, la funcionalidad y el confort.

Pero sus virtudes van mucho más allá. Gracias a sus baterías de gran capacidad, el EV3 no es un eléctrico más: está pensado para viajar y disfrutar de la conducción eléctrica. Tiene una autonomía líder en su segmento de hasta 605 km según ciclo WLTP y puede cargarse del 10% al 80% en 31 minutos, en un punto de carga de corriente continua.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor y las actualizaciones Over-the Air mejoran la experiencia de propiedad con tecnología de vanguardia. Además, disfruta de un planificador de viajes para realizar largos desplazamientos sin ansiedad.

La seguridad es fundamental y el nuevo Kia EV3 garantiza los máximos niveles. Cuenta con toda la tecnología del fabricante coreano incluido un Nivel 2 de asistencia a la conducción, con cambio automático de carril, control de crucero inteligente, mantenimiento de carril e incluso asistente de aparcamiento remoto.