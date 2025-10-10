¿Pueden los purines generar empleo local en las zonas rurales?

El potencial del biometano

El biometano se perfila como una solución para ͏resolver algunas preocupaciones del sector energético en lo relacionado con la gestión de residuos y con su descarbonización llevando a cabo una transición justa. Para dar respuesta a estas cuestiones, Sedigas publicó un informe en 2023 en el que se reveló que España cuenta con un potencial de producción de biometano de 163TWh/año, una cifra que podría cubrir cerca del 45% de la demanda nacional de gas natural. Según el mismo informe mencionado anteriormente, la materialización del potencial español de producción de biometano supondría, asimismo, un importante impulso al desarrollo socioeconómico local, ya que conllevaría la puesta en marcha de 2.326 plantas especializadas a lo largo de todo el territorio. En este punto, cabe señalar que Naturgy ha firmado un acuerdo con ID Energy Group para desplegar al menos 20 plantas de biometano en España. La inversión se prevé que supere los 500 millones de euros con una producción estimada de 2,5 TWh anuales. Esto permitirá descarbonizar 500.000 hogares y reducir las emisiones de CO 2 . Las plantas, repartidas por diferentes puntos de la geografía española, estarán listas entre 2026 y 2028.

Por otro lado, la energética ha firmado otro acuerdo con Bioeco Energías para desarrollar nuevas plantas de biometano con capacidad para producir 500 GWh anuales. Con ambos proyectos se estima que se desarrollarán hasta 50 plantas de biometano en España antes de 2030 y se espera una producción de biometano de 3TWh, lo que equivaldría a 600.000 hogares o, para entenderlo desde un punto de vista medioambiental, reducirá las emisiones de CO 2 en equivalente a lo que haría una plantación con 59 millones de pinos.

Estos nuevos proyectos se suman a las tres plantas de producción que ya están operativas: la de EDAR de Bens (A Coruña), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Vila-Sana (Lleida). Las siguientes en estar en funcionamiento serán la de Utiel (Valencia) y Utrera (Sevilla).