La eSelección española te busca para jugar la eEURO 2024: así funciona el equipo de gamers de la RFEF

Hay una Selección española de fútbol que tiene su propio espacio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que no realiza concentraciones, sino 'bootcamps'; en el que hay un seleccionador nacional, aunque buena parte de las veces el internacional se gana vestir la Roja tras conquistar un torneo. Es una selección en la que no se habla de género porque no se hace distinción -son simplemente jugadores- y actualmente está buscando a los cuatro mejores gamers españoles del EA FC 24 para representar a la Selección en la próxima UEFA eEURO 2024, que arranca el 13 de enero con una primera fase nacional. Es el otro fútbol, el que está una industria de los eSports que no para de crecer anualmente.