Todo para una prevención de la violencia y los abusos en el fútbol, especialmente entre los más pequeños. “El fútbol puede ser una herramienta fundamental para un adecuado desarrollo integral de la infancia, pero sólo lo será si los adultos que trabajamos con ellos sabemos relacionarnos de manera sana con los menores y garantizar espacios seguros para ellos”, relata la vicepresidenta de la RFEF.

Situaciones de violencia que se ven como ‘normales’

Normalmente, se asocia violencia a conductas muy evidentes que implican una agresión física, una pelea o un insulto. Sin embargo, hay situaciones que también son violencia y que de alguna manera no se percibe como tal y se aceptan como algo ‘normal’: una forma de comunicarse con el menor inadecuada, un exceso de exigencia, bromas de mal gusto, comentarios subidos de tono… Son múltiples las formas de agredir que, al no ser tan evidentes, parece que o bien no existen o se consideran normales.