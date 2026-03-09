Los ovarios cumplen una doble función esencial en la salud femenina. Por un lado, producen y liberan los óvulos necesarios para la reproducción y, por otro, secretan hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona, que regulan el ciclo menstrual, la ovulación y tienen un papel clave en múltiples procesos del organismo, como la salud ósea, cardiovascular y el equilibrio hormonal general.

Diez cosas que deberías conocer sobre los órganos reproductivos femeninos

A lo largo de la vida, solemos acordarnos de los ovarios en tres momentos muy concretos: durante la menstruación, cuando aparecen molestias o dolor; en la búsqueda de un embarazo, porque desempeñan un papel clave en la fertilidad; y en la menopausia, cuando su actividad disminuye y comienzan a notarse sus consecuencias.

Sin embargo, estos órganos pequeños, discretos y con forma de almendra situados en la pelvis hacen mucho más que intervenir en la reproducción. Son piezas esenciales en la salud femenina y cumplen funciones muy importantes: regulan el ciclo menstrual, producen hormonas fundamentales, influyen en el estado de ánimo, tienen un impacto directo en los huesos, el corazón y el metabolismo, y cambian y se adaptan a lo largo de todas las etapas de la vida. De hecho, investigaciones recientes apuntan a que los ovarios podrían desempeñar un papel relevante en la forma en que envejece el organismo y en la aparición de determinadas enfermedades asociadas a la edad.

Para entender mejor su funcionamiento, hemos hablado con cuatro especialistas en Ginecología y Obstetricia de los hospitales Quirónsalud. Todos ellos coinciden en que los ovarios cumplen funciones esenciales más allá de la fertilidad.

Los ovarios y la salud a largo plazo: mucho más que reproducción

“Los ovarios producen y liberan los óvulos necesarios para la reproducción y, además, genera hormonas esenciales como los estrógenos y la progesterona, fundamentales para la salud general de la mujer”, explica el doctor Balbino Povedano Cañizares, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba.

Estas hormonas, responsables del crecimiento mamario o del ensanchamiento de las caderas, “regulan el ciclo menstrual, intervienen en la maduración del ovocito y tienen un impacto directo en la fertilidad”, señala el doctor Diego Villalobos, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Marbella. Asimismo, los órganos reproductores femeninos también producen andrógenos, como la testosterona, aunque en cantidades mucho menores que los estrógenos. Dicha testosterona participa en el deseo sexual.

De izquierda a derecha: Dr. Balbino Povedano, Dr. Diego Villalobos, Dr. Miguel Ángel Jiménez Ortuño y Dra. Natalia Segiert.

El doctor Miguel Ángel Jiménez Ortuño, jefe de Servicio de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, insiste en que los ovarios “no solo afectan al ciclo menstrual, sino que su calidad influye en la salud de la mujer a largo plazo”. En esta línea, la doctora Natalia Siegert, especialista del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante, destaca que su función hormonal “participa en la salud ósea, cardiovascular y en el equilibrio hormonal general”. Esto quiere decir que, al envejecer y dejar de producir hormonas de forma eficiente, los ovarios podrían estar relacionados directamente con la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento.

Así son por dentro

Anatómicamente, el ovario se divide en varias estructuras. En la parte externa se encuentra la corteza, donde maduran los folículos que contienen los ovocitos. La zona interna es la médula, rica en vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Además, existe un hilio ovárico, el punto de entrada de vasos y nervios.

“El tamaño habitual en mujeres en edad fértil oscila entre los 3 y 5 centímetros”, señala el doctor Povedano, quien recuerda que este tamaño puede cambiar y “es completamente normal que un ovario sea ligeramente distinto del otro”. “Estas variaciones pueden depender del momento del ciclo menstrual y no tienen por qué tener significado patológico”, explica la doctora Siegert.

Tras la ovulación, el folículo que libera el óvulo se transforma en el cuerpo lúteo, una estructura temporal que produce progesterona, clave para preparar el endometrio ante un posible embarazo.

Producen la célula humana más grande

El óvulo es la célula humana más grande. De inicio, es una célula microscópica, pero las hormonas producidas también por los ovarios hacen que crezca y madure hasta crear la única célula visible a simple vista.

Nacemos con todos los óvulos que tendremos en la vida

Uno de los datos más sorprendentes sobre los ovarios es que la reserva ovárica -la cantidad total de óvulos disponibles- es finita desde antes de nacer. Es decir, “al nacer existen entre uno y dos millones de ovocitos; en la pubertad quedan aproximadamente entre 300.000 y 400.000, y solo unos 400 o 500 llegarán a ovular a lo largo de la vida fértil”, explica el doctor Villalobos.

El doctor Jiménez advierte que con el paso del tiempo esta reserva “no solo disminuye en cantidad, sino también en calidad, porque los folículos envejecen con el paso del tiempo”. Por eso, la doctora Siegert recuerda que “el descenso se acelera a partir de los 35 años, lo que reduce la probabilidad de embarazo espontáneo y la respuesta a los tratamientos de reproducción asistida”. Además, esta reserva ovárica individual de cada mujer “puede verse afectada por enfermedades o tratamientos médicos como la quimioterapia”, añade el doctor Povedano.

¿Es normal que duelan?

Durante la ovulación muchas mujeres sienten molestias en los ovarios. Esto entra dentro de la normalidad pues, como explica el doctor Povedano, “la ruptura del folículo puede provocar un dolor leve y puntual en un lado del abdomen”. Sin embargo, el doctor Jiménez matiza que “el dolor no siempre coincide exactamente con el lado del ovario que ovula, ya que en muchos casos se debe al pequeño sangrado posterior que irrita el peritoneo”. Si el dolor aparece durante la menstruación, “este suele estar relacionado con las contracciones uterinas y no directamente con el ovario”, aclara el doctor Villalobos.

En cualquier caso, todos los especialistas coinciden con la doctora Siegert cuando esta subraya: “si el dolor es intenso, persistente o limita la actividad diaria, no debe normalizarse y conviene consultar”.

¿Se alternan los ovarios cada mes?

Existe la creencia popular de que un mes ovula un ovario y al siguiente el otro, como si se turnaran de forma perfectamente organizada. Sin embargo, no funciona exactamente así.

Aunque ambos ovarios tienen capacidad para ovular, no existe una alternancia estricta. Puede ocurrir que durante varios ciclos seguidos ovule el mismo ovario, mientras que el otro permanezca inactivo. En otras ocasiones, uno de ellos puede ser más activo que el otro a lo largo de la vida fértil.

Además, cuando una mujer pierde un ovario por cirugía u otra causa, el ovario restante es capaz de asumir la función completa y ovular cada mes.

Hormonas y estado de ánimo

Otra cuestión que abordan los doctores es la relación entre ovarios y estado de ánimo. Sentir tristeza, irritabilidad, ansiedad o alteraciones del sueño es algo frecuente que, en mayor o menor medida, afecta a muchas mujeres justo antes de la regla. Estos cambios, recogidos bajo el paraguas del síndrome premenstrual, tienen base científica y no son exageraciones.

“Las fluctuaciones hormonales pueden generar irritabilidad, tristeza o cambios en el estado de ánimo”, señala el doctor Villalobos. La doctora Siegert añade que “las hormonas ováricas influyen directamente en el sistema nervioso central, por eso muchas mujeres notan cambios a lo largo del ciclo o en la perimenopausia”. “Algunas mujeres pueden necesitar tratamiento médico para aliviar esta sintomatología”, destaca el doctor Povedano.

El estrés afecta al ciclo menstrual

Pero la relación también puede ser inversa. El doctor Jiménez explica que “alteraciones importantes del estado emocional pueden interferir en la calidad ovárica y alterar la ovulación”. Esto explica por qué el estrés podría producir dolor pélvico, irregularidades en el ciclo menstrual, retrasos, interrupción de la menstruación (amenorrea) o dificultad para la implantación embrionaria y, por consiguiente, el embarazo.

Principales enfermedades ováricas

Entre las patologías más frecuentes que afectan a los órganos reproductivos femeninos se encuentran los quistes ováricos, el síndrome de ovario poliquístico (dificultad en la ovulación por trastorno hormonal subyacente), la insuficiencia ovárica precoz, la anovulación (falta de ovulación), la endometriosis con afectación ovárica y los tumores benignos o malignos.

Sobre el cáncer de ovario, el doctor Povedano explica que “suele producir síntomas poco específicos como distensión abdominal persistente o dolor pélvico”. El doctor Villalobos añade que “también pueden aparecer cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso, saciedad precoz o cansancio injustificado…, síntomas que se confunden con síntomas digestivos”.

Qué controles médicos se recomiendan

El seguimiento periódico es fundamental para vigilar la salud ovárica a lo largo de la vida. El doctor Diego Villalobos recomienda “una revisión ginecológica anual que incluya anamnesis y exploración física y, cuando esté indicado, una ecografía para valorar útero y ovarios”. Además, insiste en que el control debe individualizarse según la edad, los antecedentes y la presencia de síntomas. En la vida fértil puede ser necesario estudiar alteraciones del ciclo o problemas de ovulación, y en la menopausia se valoran las consecuencias del descenso hormonal, tanto a nivel ginecológico como en la salud ósea y cardiovascular.

En relación con el cáncer de ovario, el especialista subraya que “no se recomienda un cribado poblacional sistemático, sino que el estudio se realiza ante la presencia de signos o sintomatología compatible”, por lo que resulta clave consultar ante distensión abdominal persistente, dolor pélvico mantenido o cambios digestivos inexplicables.

Actualmente “no existe un método de cribado poblacional eficaz, lo que hace que a menudo el diagnóstico sea tardío”, advierte el doctor Jiménez. En cuanto al tratamiento, la doctora Siegert explica que “se basa principalmente en la cirugía y la quimioterapia, pudiendo incorporarse terapias dirigidas y técnicas quirúrgicas avanzadas dependiendo del tipo de tumor y su estadío”.

¿Se “apagan” en la menopausia?

Aunque “dejan de liberar óvulos y, progresivamente, se atrofian y disminuyen de tamaño”, explica el doctor Povedano, no desaparecen ni quedan completamente inactivos. Siguen produciendo pequeñas cantidades de hormonas, especialmente andrógenos, que pueden transformarse en estrógenos en otros tejidos del cuerpo y desempeñar un papel fisiológico relevante. “Sabemos que los ovarios, aún estando la mujer en etapa de menopausia cardioprotegen a la misma al menos hasta los 65 años”, revela el doctor Jiménez.

Está claro que, lejos de ser simples “productores de óvulos”, los ovarios son órganos dinámicos que acompañan a la mujer desde antes de nacer hasta el final de su vida, adaptándose y cambiando en cada etapa.