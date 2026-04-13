Alberto GargolesDirector de Relación con Inversores de Sacyr
Presenta:
Ángel Pérez, Analista Renta 4
Presenta:
Ángel Pérez, Analista Renta 4
Su visión a largo plazo se basa en:
1) Excelente cobertura de los flujos de caja sobre la inflación, 2) limitada exposición a la evolución del ciclo gracias a diversos mecanismos de mitigación del riesgo de demanda, 3) crecimiento orgánico previsto gracias a la puesta en marcha de varios proyectos en fase de construcción, 4) baja madurez media de los activos en operación (vida remanente media 28 años) permite anticipar valoraciones superiores a medio/largo plazo, 5) posibilidad de crecimiento inorgánico a través de nuevas adjudicaciones de proyectos gracias a una ratio de éxito sólido sobre un pipeline muy relevante, 6) integración vertical entre negocios de construcción, agua y concesiones que permite excelente control del riesgo y aprovechamiento de oportunidades en proyectos greenfield.
Además, cabe destacar su atractiva política de dividendos, que no descartamos que pudiera mejorar a medio plazo (compromiso de pagar al menos 225 mln eur entre 2025 y 2027). Los fondos obtenidos con la venta de los activos en Colombia es previsible que sean destinados a seguir creciendo en concesiones (principalmente en Estados Unidos). El actual contexto global consideramos que dificulta el lanzamiento de Voreantis (vehículo al que aportarán concesiones en operación y darán entrada a un socio).
La aportación de las nuevas concesiones ganadas y las que van entrando en operación permitirá mantener una senda de crecimiento de la cuenta de resultados, acompañadas por el buen desempeño previsto de los activos en perímetro del negocio del agua (crecimiento además a través de nuevas adjudicaciones), y del negocio de construcción, donde los nuevos proyectos concesionales adjudicados impulsarán los ingresos (esperamos márgenes estables, primará rentabilidad vs volumen).
La deuda neta con recurso en 2026, pese a la evolución operativa prevista y a los dividendos de las participadas, debido al mayor dividendo y un nivel de inversión que estimamos en 260 mln eur, esperamos que se incremente por encima de los 150 mln eur; mientras que, en 2027, la previsión de dividendos recibidos de las concesiones reducir la deuda neta con recurso a niveles inferiores a los registrados a final de 2025.
En resumen, seguimos reiterando la visión positiva a largo plazo con posibles catalizadores a corto plazo, por lo que reiteramos sobreponderar.