Compartir décimos de la Lotería del Niño, que se celebra este sábado 6 de enero, es un gesto muy habitual entre los jugadores de estos sorteos. Este acto tiene una dimensión social y de generosidad, ya que al participar, no solo se contribuye con dinero, sino que también se demuestra el deseo de compartir una ilusión o un posible premio. Esto cobra relevancia en el contexto del esperado sorteo que distribuirá este año 770 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2023.

Las principales motivaciones para participar en la Lotería del Niño incluyen el compromiso con la casualidad ("siempre compro el mismo décimo"), el pensamiento negativo ("si no juego, seguro que toca"), la presión social, el miedo ("no quiero ser el único en el trabajo que no compra lotería") y la tradición familiar o el aspecto social.

Consejos para compartir lotería

En primer lugar, se recomienda crear un grupo específico para el sorteo del Niño y que estén los contactos que participan del número. Además, se ha de enviar una imagen del número que se juega, donde se vea claramente todos los datos del décimo.

Se ha de indicar en un mensaje la persona que se considere el 'depositario', es decir, el que custodiará el décimo. No obstante, el grupo estará formado por personas de nuestra confianza, por lo que, en el caso de que nos toque, "siempre contaremos con la identificación de las personas que conformen el grupo y participen del número".

Por otro lado, y aunque pudiera parecer de desconfiado, es aconsejable guardar los mensajes del grupo y enviarlos al correo electrónico para salvaguardar la información ante posibles contratiempos con el dispositivo móvil o posibles errores de la aplicación.

El depositario debe tomar algunas medidas de precaución, ya que no solo es responsable del importe proporcional de adquisición del número sino también, del premio que pudiera tocar. Por este motivo, es recomendable que el depositario, en caso de pérdida del décimo, presente una denuncia ante las autoridades policiales, identificando el número, la serie y la fracción.

La parte de Hacienda

Al igual que el pasado año, sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo con el 20% de la parte que excede de 40.000 euros. De esta manera, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Asimismo, Gestha ha advertido de que aquellos agraciados que compartan un décimo premiado de más de 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen se exige sobre la cuantía del premio del décimo en total.

Recuerda que este sábado, 6 de enero, podrás comprobar aquí si has sido uno de los agraciados en el sorteo del Niño.