Sorteo Extraordinario
¿Cuánto se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Todos los premios, al detalle
Manuela Valdés
El próximo martes , 6 de enero, el salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) abrirá de nuevo sus puertas para celebrar la Lotería del Niño 2026, un sorteo que cada año congrega a más fieles y que brinda una nueva oportunidad de finalizar las fiestas con un buen pellizco de dinero en el bolsillo.
Cuánto puedo ganar con la Lotería del Niño 2026
De la misma forma que ocurre con la Lotería de Navidad, a medida que se aproxima la fecha de celebración, muchos empiezan a preguntarse cuánto dinero pueden conseguir por décimo jugado. Los premios de la Lotería del Niño 2026 quedan de la siguiente manera:
- Primer premio: 200.000 € al décimo (168.000 € tras impuestos)
- Segundo premio: 75.000 € al décimo (68.000 € tras impuestos)
- Tercer premio: 25.000 € al décimo
- Extracciones de 4 cifras: 350 € al décimo
- Extracciones de 3 cifras: 100 € al décimo
- Extracciones de 2 cifras: 40 € al décimo
- Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo
- Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo
- Centena del primer premio: 100 € al décimo
- Centena del segundo premio: 100 € al décimo
- Centena del tercer premio: 100 € al décimo
- Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo
- Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo
- Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo
- Reintegros: 20 € al décimo
Cuánto se queda Hacienda
Como ya ocurrió el año pasado, la Agencia Tributaria se lleva este año solo un 20 % para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio.
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Las primeras lampreas del Ulla se degustarán en Milladoiro y Padrón
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Nuevo robo en un negocio de Santiago: «Me arrebató los billetes de la mano»
- Felipe Criado: 'La investigación también hace ciudad, y el Incipit es hoy un instituto de referencia mundial
- O Xelmírez II, o único instituto de Santiago cun equipo directivo feminino: «É incrible que sorprenda que as mulleres ocupen postos de liderado»
- Aena bonificará hasta 12 euros por cada nuevo pasajero en Lavacolla tras bajar de 3,5 millones
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional