El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 ha dejado gran parte del 'Gordo', el número 05490, en cinco administraciones de A Coruña, Fonsagrada (Lugo) y Moreda de Aller (Asturias) Roquetas de Mar (Almería) y Madrid con un 86 por ciento de las 180 series vendidas, aunque también ha repartido pellizcos de este y otros premios por casi toda España.

Dotado con 400.000 euros al décimo premiado, el 'Gordo' 2022 se ha vendido en administraciones de A Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria. Ha llegado a caer en dos puntos de venta diferentes de la misma calle en Las Palmas de Gran Canaria.

Entre ellas, la administración de lotería de Maestro Guillem de Manises (Valencia) ha repartido, por cuarta vez en diez años, el 'Gordo', al tiempo que el Club de Atletismo de Mieres (Asturias) se ha llevado la mayor de los 164 millones del Gordo vendido en Moreda de Aller.

La suerte ha querido que una de las agraciadas con el 'Gordo' de este año, Perla, estuviese presente en el Teatro Real. Desempleada, esta mujer procedente de Perú asegura haber sido camarera de la cafetería del Palacio de la Moncloa. "Nos retiraron a los trabajadores que llevábamos muchos años allí. Cuando entró el señor Sánchez, lamentablemente hubo problemas. Yo soy una de las trabajadoras de la cafetería de la Moncloa", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Segundo y tercer premios

Menos repartidos han sido el segundo y el tercer premio. En el caso del segundo premio (04074), dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha recaído en administraciones de Puigcerdá y Olot, ambas en Girona, y de Bilbao y Mungia, en Vizcaya.

El propietario de la administración de lotería número 1 de Olot, Alfredo Alfaro, vendió el 'Gordo' en 2018. Alfaro ha explicado en declaraciones a Europa Press que este año ha vendido 45 series del 4.074 por ventanilla, y que parte del número lo ha vendido a una empresa o asociación, aunque no ha especificado cuál: "Si ellos quieren ya lo dirán".

El número 04074 ha sido vendido por la administración número 3 de Mungia, ubicada en el número 7 de Lauaxeta Olerkari. De las 45 series que tenía consignadas, ha vendido 43, repartiendo en total casi 54 millones, según han informado a Europa Press fuentes de la administración. El número ha sido distribuido tanto en la propia administración como, sobre todo, en el bar Uri de Mungia, a donde se ha desplazado el dueño del establecimiento de lotería para celebrar la suerte.

Desde la Administración han manifestado su satisfacción y "orgullo" por haber repartido la suerte, ya que habían dado otros premios, pero "siempre se quiere más". "Es la bomba", han afirmado.

Por su parte, el tercer premio (45250), dotado con 500.000 euros a la serie, ha ido a parar íntegro a la administración 408 de Madrid, en la calle Alcalá, 459, que contaba con las 180 series.

Los cuartos

Lo mismo ha ocurrido con el primero de los dos cuartos premios (54289), dotado con 200.000 euros a la serie. Este primer cuarto se ha vendido íntegro en Calatayud (Zaragoza).

En cambio, el segundo de los dos cuartos premios (25296), dotado con 200.000 euros a la serie, y que ha sido el último premio grande del sorteo de este año en salir, ha sido vendido en la administración número 6 de Alicante con 86 series y la 1 de Órgiva (Granada) con 30, pero también 18 series en Bueu (Pontevedra) y 15 en Espluges de Llobregat (Barcelona).

Además, ha habido pellizco de este premio en otras localidades de estas mismas provincias así como en municipios de Alicante, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castellón, Las Palmas, Madrid, Murcia, Valencia, Almería, Asturias, Baleares, Jaén, Valladolid, Cáceres, Murcia, Ourense, Salamanca, Sevilla, Teruel y Zamora.

El despacho 'LaTrece', ubicado en la calle Artés de Arcos de Almería, ha vendido dos décimos del 25296 y ha repartido 2.200 euros con décimos que esconde cada año por la ciudad. El lotero Jesús Ibáñez ha trasladado a Europa Press su "satisfacción" por que la iniciativa 'Se busca el Gordo', de la que se ha celebrado ya la IV edición, haya dado frutos y haya logrado repartir un total de 2.200 euros entre los que resolvieron con éxito las pistas que ha ido dando en las últimas semanas.

Quintos premios

En relación con los quintos premios, estos se ha repartido por España de forma desigual. Así, el 62391, primer quinto premio del Sorteo de Navidad 2022 ha ido a parar a dos administraciones de la provincia de Alicante, en concreto de Villajoyosa y Benidorm; y el segundo (43696) se ha vendido en Galdakao (Vizcaya).

Por su parte, el número 88509 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios y ha sido vendido en Pamplona (Navarra), Manises y Alfara del Patriarca (Valencia), Montgat y Barcelona (Barcelona), Jaén, Madrid, Málaga, Vigo e Illa de Arousa (Pontevedra), Morón de la Frontera (Sevilla).

El cuarto de los ocho quintos premios (38454) ha caído en Tarragona, Nava (Asturias), Santurtzi y Portugalete (Vizcaya), Santander, San Sebastián, Las Rozas de Madrid, Madrid, Fuengirola (Málaga), Manises (Valencia), Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Zaragoza.

El 24492, otro quinto premio del Sorteo de Navidad 2022, se ha vendido en Valladolid, Badajoz, así como en Lorca y Fortuna en Murcia. Además, el sexto de los ocho quintos premios (79138) ha caído íntegro en la administración 494 de Madrid, en el Centro Comercial Hipercor-Campo de las Naciones, en Avenida de los Andes, 50.

El número 36142 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios. En este caso, la administración 97 de Barcelona contaba con 165 de las 180 series de este premio, que también ha dejado pellizcos en otras dos administraciones de la capital catalana y en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Lleida, Madrid, Murcia, Teruel y Valencia.

Elena, una premiada con un décimo del quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 36142, ha expresado su sorpresa por que le haya tocado por primera vez después de años jugando: "Me he quedado pasmada. Nunca me había tocado, estoy que no me lo creo".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este jueves cuando ha acudido a la administración de lotería número 97, en la plaza Urquinaona de Barcelona -que ha vendido 165 series- para agradecérselo a la lotera que se lo vendió, Anna, que escogió el número por ella.

Finalmente, el número 87092 ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios y cien de las 180 series estaban en la administración número 4 de León y otras 50 en la número 6 de Santiago de Compostela (A Coruña). Además, otras 19 series se encuentran en la administración número 4 de Burjasot (Valencia).

Pero también ha dejado un pellizco en otras cinco localidades valencianas, así como en las provincias de Barcelona, Cáceres, Jaén, Madrid, Valencia, Albacete, Alicante, Cádiz, Baleares, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, y Valladolid.

