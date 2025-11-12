Lotería de Navidad
Estos son los números más bonitos para esta Lotería de Navidad 2025
La posibilidad de elegir el número que jugamos en la Lotería de Navidad permite apostar por la combinación deseada a aquellas personas que buscan un número concreto
R.C.
Cuenta atrás para celebración del sorteo de Lotería de Navidad. Falta poco más de un mes para que llegue uno de los eventos navideños más esperados por los españoles y las compras y búsquedas para hacerse con el décimo que otorgue el deseado ‘Gordo Navidad’ se disparan.
A la hora de escoger un décimo en particular entran en juego diversas variables, que tienen que ver con los gustos personales y las referencias culturales que hacen parecer unos números como preferibles sobre otros. El 7, etiquetado como el número de la suerte, parece jugar con ventaja en estos casos sobre el 13, al menos en teoría, porque sobre gustos nunca hay nada escrito.
Pero también las estadísticas juegan un papel fundamental a la hora de decidirse. En este punto, los jugadores suelen fijarse sobre todo en las terminaciones, porque éstas tienen su pequeña cuota en el reparto de premios de la Lotería de Navidad. De hecho, los décimos cuyas dos últimas cifras sean las mismas que las del primer, segundo y tercer premios serán agraciados con 100 euros (1.000 a la serie).
Históricamente, las terminaciones de dos cifras más repetidas del premio Gordo han sido las siguientes, por orden: 85, 57, 75, 95, 58, 40 y 90. Por el contrario, nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.
En los más de 200 años que se lleva celebrando el sorteo, la terminación de una cifra más premiada como el Gordo de la Lotería de Navidad ha sido el 5, que ha tocado en 32 ocasiones.
Estos son los números más buscados para esta Lotería de Navidad 2025:
• 21425 - Muere el papa Francisco I
• 28425 - La fecha en la que España se quedó a oscuras a causa de un gran apagón nacional
• 91025 - Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz para Gaza
• 70925 o 07925 - El día en que Carlos Alcaraz ganó su sexto Grand Slam
