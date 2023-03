La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado este lunes que todavía “quedan horas suficientes” hasta mañana para que los socios del Ejecutivo puedan llegar a un “acuerdo” de cara a la votación para la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí que se verá este martes en el Congreso.

En declaraciones a los medios antes de participar en Santiago de Compostela en la presentación del libro Género y política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista, Díaz ha recordado que esta materia no le compete pues es competencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero remarcó que a ella le gustaría que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sea posible.

“Yo no me rindo nunca, el acuerdo es posible. Quedan horas suficientes para ser capaces de llegar a un acuerdo, es lo que me gustaría y lo que deseo que pase mañana”, ha sentenciado al respecto la vicepresidenta segunda.

En este sentido, Díaz ha insistido en la relevancia del feminismo, que ha conseguido “muchísimos éxitos” en los últimos tiempos en España por lo que alrededor de esa bandera “tenemos que encontrarnos todos y todas”.