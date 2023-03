Alberto Puig, Team Manager del equipo Repsol Honda, dijo recientemente, en una entrevista con El Periódico, de Prensa Ibérica, que no se les debía descartar tan pronto. "Somos Honda y tenemos Marc Márquez", comentó el campeonísimo de los 80. Y este sábado, en la primera mañana de auténtico Mundial, en Portimao, Portugal, bajo un sol espectacular, la 'Triple M', 'Magic', Marc, Márquez ha conseguido, en dos ocasiones, tanto en la Q1, el purgatorio en el que cayó el campeón de Cervera (Lleida) por no haberse metido entre los 10 primeros, como en la definitiva Q2, rompió el récord del trazado portugués.

Márquez, que, además de ser el mejor piloto de la historia es el más listo, el más pillo y el que mejor negocia la presión de los momentos definitivos, logró un 1.37.676 minutos en la Q1, tan brillante, tan limpio que no volvió a salir a pista, pues sabía que nadie alcanzaría ese registro. Luego, en la Q1, se esperó al último minuto, se pegó a Enea Bastianini (Ducati), con la misma picardia que, antes, en la Q1, había aprovechado la rueda de su compañero Joan Mir, para cerrar su vuelta con un estratosférico 1.37.226, que le da la 'pole' nº 92 de su brillantísima carrera.

"No sé cómo lo he hecho, de verdad. He hecho puro malabarismo" Marc Márquez - Piloto oficial del equipo Repsol Honda

Márquez, que liderará la parrilla al 'sprint' de esta tarde, a las 16.00 horas (DAZN), y también, también, la del domingo (15.00 horas), compartirá la primera línea con las dos Ducati 'Desmosedici' de 'Pecco' Bagnaia, el campeón, que quedó a 0.064 segundos del campeón y de Jorge Martín, que quedó a 0.228 segundos. La segunda fila estará compuesta por Miguel Oliveira (Aprilia), Jack Miller (KTM) y Enea Bastianini (Ducati).

"Todo el mundo sabe que esta, la primera, no es nuestra auténtica posición y, la verdad, he de reconocer que no sé cómo lo he hecho", comentó Márquez ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN. "Bueno, sí, lo he hecho buscando una rueda, es nuestro truco, mi habilidad, en momentos en que no tenemos la moto más competitiva y, sobre todo, haciendo auténticos malabarismos. Pero ahí estas, liderando las primeras parrillas del año y muy ilusionado".