🗣️"He disfrutado como un niño hasta que Kelso me ha dado. Buah, casi me desnuca"



A Dani Holgado no le saca la sonrisa de la cara... ¡Ni el toque de Kelso! 🔊 No todos los días celebras la primera victoria de tu vida ✨#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Ntmqym8a4h