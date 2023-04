Nada es fácil en el Mundial de MotoGP. Nada es sencillo. Todo pende de muchas cosas y, sobre todo, las decisiones que se toman en carrera, sobre la marcha, después de incidentes, suelen tener, casi siempre, un punto de polémica. Lo ocurrido con Marc Márquez (Honda) en Portimao (Portugal) cuando se llevó por delante en su caída y precipitación al español Jorge Martín (Ducati) y se estrelló, finalmente, contra el portugués Miguel Oliveira (Aprilia), así lo demuestra.Márquez fue sancionado de inmediato con dos vueltas lentas, pero el panel de Comisarios erró en la redacción de la nota, escribió que cumpliría el castigo “en Argentina” en lugar de “en el siguiente gran premio en el que compita” y Honda apeló. Ahora, el Tribunal de Apelación de MotoGP le ha dado, en parte, la razón al equipo alado y, de momento, ha suspendido “cautelarmente” la sanción porque, en efecto, considera que hay demasiadas dudas en el proceso como para que el piloto se vea obligado ¡ya! a cumplir el castigo. Apelación rápida

Es evidente que tanto Márquez como el equipo Repsol Honda fueron listos al recurrir pues el redactado de los comisarios de Portimao se prestaba a un claro equívoco. Ahora los ‘jueces’ Sakari Vuorensola, Robert Hofstetter y Marek Malecki creen que deben concederse un tiempo de reflexión para decidir al respecto, no dando por concluido el proceso. Es más, ellos escucharon la apelación presentada por el campeonísimo catalán y el Repsol Honda, pero no la rechazan, aunque tampoco anulan ninguna de las dos decisiones de los jueces. Sí admiten que la doble resolución del Panel de Comisarios de Portugal no es legal, con lo que parece una buena señal para el catalán y para HRC.

La noticia llega justo cuando arranca el tercer gran premio de la temporada, que se celebra, este fin de semana, en el circuito de preferido de Marc Márquez, Austin (Texas, EEUU), en el que el catalán ha ganado casi siempre que ha corrido allí. “Es evidente que, incluso lesionado, Marc hubiese subido al podio el sábado y el domingo aquí”, ha recordado hoy el francés Johann Zarco (Ducati), tercero del Mundial tras los italianos ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), segundo, y el nuevo líder, Marco Bezzecchi (Ducati). “Marc vuela aquí, no importa el año ni las condiciones, así que su ausencia nos da a todos una mejor oportunidad de ganar”.

En la conferencia de prensa donde también estaban los dos líderes del Mundial, tanto Bagnaia como Bezzecchi reconocieron que es demasiado pronto para hablar de favoritos, para correr pensando en el Mundial, en el título, y los dos coincidieron que “si hay un momento durante la temporada en el que se puede arriesgar un poquito más que en otro es el inicio del Mundial, pues aún quedan, nada más y nada menos, que 38 carreras y más de 700 puntos en juego”. Eso no significa, coincidieron Bagnaia y Bezzecchi, que no vayan a correr con cabeza, sino que si, llegado el momento, deben arriesgar para ganar “tal vez es mejor hacerlo en la tercera cita del año que en la penúltima”.

Lucha limpia

Bagnaia y Bezzecchi, que forman parte del equipo de la Academia VR46 de Valentino Rossi, en compañía de su hermanastro Luca Marini o Franco Morbidelli, que también tuvieron una destacadísima actuación en Termas de Río Hondo, en Argentina, reconocieron que “es muy hermoso y motivador que amigos y pilotos que se entrenan juntos todos los días nos peleemos en la pista por la victoria”.

“Bueno, veamos, preferiría no tener que enfrentarme a mis amigos, pero cundo te pones el casco y se apaga el semáforo, te olvidas de todo eso”, señaló Bezzechi. “Yo creo que debemos estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo como Academia y lo que tenemos que ser es listos no tontos, trabajar duro y pelear limpio en la pista, pero que tantos pilotos amigos estemos delante es muy gratificador y, además, demuestra que el trabajo que se hace en la Academia de Valentino es fantástico”, terminó diciendo Bagnaia.