Siete pilotos distintos han liderado las nueve sesiones de entrenamientos que se han celebrado hasta ahora en este apasionante arranque del Mundial de MotoGP que, de momento, tiene ya fuera de la pista a tres de los mejores campeones del campeonato, como son Marc Márquez (Honda), Enea Bastianini (Ducati) y Pol Espargaró (GasGas). Ese dato, alegrado hoy, en Austin (Texas, EEUU) con el mejor tiempo de quien ya no es ninguna sorpresa, el italiano Luca Marini (Ducati, 2.03.250 minutos), demuestra la enorme igualdad que existen tanto de mecánicas como de pilotos.

Entre ese fabuloso ramillete de campeones que puede ganar el sábado y el domingo, que pueden pelear desde abajo en busca de la ‘pole position’ (Marc Márquez lo hizo en Portugal llegando desde la Q1, como lo repitió su hermano Àlex, en Argentina), ha reaparición, pues nunca se fue, el bicampeón catalán, el pequeño de los Márquez Alentá, que hoy, en la primera sesión del GP de EEUU, se ha colocado en cuarta posición (2.03.551) tras Marini y los franceses Fabio Quartararo (Yamaha, 2.03.400) y Johann Zarco (Ducati, 2.03.528), otra de las revelaciones de ese inicio del 2023.

Pista con baches

Los pilotos, pese l mal estado de la pista, plagada de baches, y el fuerte viento reinante en Austin, han coronado la larga recta del trazado norteamericano a 340 kilómetros por hora y, dada la obligación, la necesidad, de meterse ya, en el primer día de entrenamientos, entre los 10 primeros para saltar directamente la ‘quali’ buena del sábado, han conseguido muy buenos cronos desde el minuto uno.

Los hay, eso sí, como siempre que se lo han tomado con cierta calma como el campeón ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que casi siempre apura los últimos minutos de los entrenamientos para hacer el tiempo de ataque y meterse entre los diez primeros. Las Honda siguen con problemas y l mejor ha vuelto a ser la del japonés Takaaki Nakagami, en novena posición.

"La verdad es que estoy muy contento con el nivel que estamos mostrando, que es mucho mejor de lo que podía imaginarme”, señaló Àlex Márquez al llegar a Austin, “pero tenemos que ser realistas, no estamos al mejor nivel, al nivel de los mejores pilotos de Ducati en seco, así que estamos en una progresión constante, subiendo y eso es positivo, pero tenemos que ir paso a paso".

“Arrancar así es algo muy positivo para mí porque vengo de dos años difíciles, sobre todo el último, así que arrancar la temporada así a nivel de confianza y motivación es algo muy positivo. Tenemos que seguir haciendo lo que hasta ahora: tratar de sacar puntos, tratar de estar ahí en el campeonato... Aún tenemos muchas carreras por delante, con las ‘sprint’ incluidas, y tenemos que centrarnos en este punto, y no anotar ceros", añadió, pensando en mantenerse en la pomada.

El hermanísimo señaló que todo el mundo, en Austin, tratará de aprovechar este fin de semana la ausencia de su hermano Marc, ganador, sí o sí, siempre de esta carrera. “Si Marc viene a Austin, ya sabes que tiene el 50% de posibilidades de ganar. No está aquí, así que, tal vez, tengamos el 85% de posibilidades de ganar, lo cual es algo positivo de cara a encarar este fin de semana. Es un nuevo circuito para mí con esta moto, así que no sé qué me deparará. Tenemos las ideas muy claras, que queremos mejorar, así que vamos a tratar de hacer un fin de semana sólido", continuó.