Marc Márquez sabe, a los 30 años, que no puede ganar, ni siquiera acariciar el podio, ni meterse en el top-5, ni aspirar al título, ni siquiera al subcampeonato de MotoGP. Lo sabe porque lleva más tiempo que nadie en el Mundial. Lo sabe porque ha ganado más que nadie, en todas las circunstancias y lugares, frente a todo tipo de rivales y campeones. Lo sabe porque él ha sido capaz de convertir una buena moto en una moto campeona. Esa es la diferencia entre un excelente piloto y el mejor del mundo: el mejor gana, incluso, con una moto (algo) inferior. Pero nadie gana con una moto muy inferior. Y la Honda RC213V actual es una auténtica carraca.

Márquez, que ahora debe soportar todo tipo de rumores como el que lanzó DAZN este jueves al asegurar que se había ofrecido a KTM y que la firma austriaca le había rechazado (¿en serio alguien piensa que una marca sin título puede rachazar al mejor piloto del mundo, al propietario de ocho títulos mundiales, poseedor de 85 victorias y 92 'poles'? ¿en serio hay quien cree semejante patraña?), reconoce que su situación es jodida, claro que lo es, pero que de ella se sale "aceptando el momento, bajando la cabeza, en silencio, con humildad, trabajando duro, peleando todos juntos, fábrica, piloto y equipo, y así seguro que saldremos de este bache".

Caídas decepcionantes

Márquez era el primero que, tras el test milagroso de Misano, en septiembre pasado, donde quedó demostrado que las lesiones estaban olvidadas, jamás creyó que se produciría una situación así, nunca imagino que su Honda, la de siempre, no estaría lista ni siquiera para que él añadiese lo que debía añadir y poder pelear por el título y/o victorias.

Cuando descubrió, con dolor, tras multitud de caídas y pequeñas lesiones (hoy tiene fisurada la segunda costilla, roto el pulgar izquierdo y muy tocado el tobillo derecho) que esta moto no está para nada de lo soñado, es cuando ha decidido, aunque sea acabando el 16º, probar y correr en Assen, la 'Catedral' del motociclismo, para no irse de vacaciones con el mal sabor de boca de Sachsenring (Alemania), donde no pudo correr tras dañarse, y mucho, después de cinco caías en tres días.

"Yo, lo único que puedo decirle a la gente que me quiere es lo mismo que me decían a mí los míos durante estos años de dolor, lesiones, operaciones y rehabilitación: paciencia, Marc, paciencia", ha comentado Márquez a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, consciente de que sus 6,8 millones de seguidores en las redes están en un sinvivir. "Vamos a darle la vuelta a la situación, estoy convencido porque las tres partes de este proyecto, piloto, equipo y fábrica, estamos empujando en la misma dirección", asegura.

Márquez sabe que el ruido alrededor suyo es inevitable. Es más, le duele que, ahora, todo el mundo se atreva con él. Pero no piensa desistir, ni renunciar al esfuerzo y sacrificio que le ha llevado hasta aquí y, por descontado, trabajará para que Japón, Honda, invente lo que sea y su equipo, la familia del circuito como él la llama, liderada por su ingeniero Santi Hernández, "que no para de romperse la cabeza, día y noche, para idear salidas a esta delicada situación", le ayuden a condearse con los mejores, con los que ganan.

"No voy a repetirlo 100 veces: tengo contrato con Honda hasta finales del 2024 y trabajaré con ellos para recuperarnos cuanto antes" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Duele el pulgar, pero es un dolor "soportable". Duele, algo más, el tobillo, pero no le impide pilotar. Pero duele y mucho, demasiado, sobre todo en el último sector de Assen, donde hay que empujar para redondear el crono, la fisura en la segunda costilla, "demasiado cerca del hombro, del brazo, como para verte obligado a desistir cuando tratas de apretar porque el dolor es insoportable". Pero, aún así, Márquez rueda en Assen en tiempos de los pilotos probadores, no de un vencedor, pero esos tiempos sirven para poder suministrar buena información a su equipo.

Hay futuro

"Me podía haber quedado en el sofá de casa o, incluso, haber adelantado mis vacaciones, pero ¿de verdad alguien en esta situación hubiese hecho eso? No, nadie, así que aquí estoy. En el sofá o en la playa no se arregla esto", comentó MM93, que reconoció que cuando empezó la temporada estaba "como un toro, era, físicamente, el mejor Márquez en años". "De ahí mis tiempos en Portimao, en Le Mans, mi gran vuelta detrás de ‘Pecco’ (Bagnaia) en Mugello, pero…pero se nos ha complicado la cosa y debemos remar todos en la misma dirección, no puede ser que un lado de la barca reme más que el otro, así no iríamos rectos, no avanzaríamos", analiza.

La sonrisa sigue ahí, pese a que Alberto Puig, su jefe, "entiende que no esté feliz". Son días, semanas, meses y vacaciones de morderse los labios, pero estamos ante el campeón de las siete vidas. Cierto, ya ha gastado más de una. Pero no todas, no todas.