Queda mucho Mundial y esto son motos, carreras, incertidumbre, peligro, riesgo, caídas y hasta lesiones. Solo hay que fijarse en la trayectoria y los percances que ha sufrió, en las últimas semanas, el campeón y, de nuevo, favorito al título, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, para saber, intuir y sospechas que en las doce carreras que restan (seis a ‘sprint’ y seis de domingo) en las seis citas en Indonesia, la semana que viene, Indonesia, Australia, Tailandia, Malasia, Catar y Valencia puede pasar de todo. Incluso que, por vez primera desde el 2001 (Valentino Rossi), un piloto gane el título corriendo en un equipo 'satélite', no de fábrica.

Sí, cierto, de momento, el madrileño Jorge Martín, del equipo ‘satélite’ Prima Pramac de Ducati, ha restado 59 puntos a Bagnaia e las últimas carreras. Ya está a tan solo tres puntos, un suspiro, del líder de la firma de Borgo Panigale, que, en Barcelona, se fue al suelo y se dañó las piernas al pasarle por encima la KTM de Brad Binder y, en India, se cayó cuando estaba en el podio. Nada de eso, por fortuna, le ha ocurrido a ‘Martinator’, que, como reconoce el campeonísimo Marc Márquez, que, probablemente, esta semana anuncie su decisión de su sigue o no en Honda, ´”está atravesando uno de esos momentos dulces de tu carrera, en los que te sale todo. Y sé de lo que hablo”.

La apuesta de Márquez

Restan, pues, 222 puntos por distribuirse y, por tanto, tres arriba, tres abajo, no son nada. Pero alguien que sabe mucho de esto, MM93, y que, en efecto, ha vivido muchos momentos como este, cree que Martín ha pasado a ser el gran favorito al triunfo final.

“Para mí”, dijo Márquez tras bajarse del podio en Motegi, Japón, su primer ‘cajón’ desde Australia-2022, “Martín se ha convertido en el más firme candidato al título. La velocidad de los dos es muy parecida y los dos tienen puntos fuertes, pero Martín no tiene nada que perder y Bagnaia, todo. ¿Por qué? Porque Martín no está en la oficial, Martín no es campeón del mundo y, si gana, pues gana. Y si queda segundo, pues queda segundo. Bagnaia tiene que ganar sí o sí”.

Y, claro, sí, Márquez habló del estado de gracia que, a veces, adquieren los pilotos, los candidatos, los favoritos a la victoria o al título. “Cuando tienes ese extra de concentración y velocidad, te sale todo y tienes ese ‘feeling’ con la moto. Aquí, en Japón, lo hemos visto, pues, en Silverstone, a mitad de temporada, a los dos les costó mucho pilotar rápido sobre agua y este domingo eran, los dos, los más veloces. Hay que estar en ese punto extra. Los pilotos somos personas y necesitamos tener esa tensión y ese punto de más. A veces perjudica eso, pero a los campeones les ayuda”, terminó diciendo el piloto de Cervera (Lleida).

En declaraciones al diario ‘As’, Aleix Espargaró, íntimo amigo de ‘Martinator’, con quien se entrena a diario en Andorra, comparte plenamente la idea de Márquez. Es más, pone un ejemplo muy claro del extraordinario momento que atraviesa su amigo, piloto del ‘team’ Prima Pramac: el primer entrenamiento de Motegi del viernes.

“Veo muy bien a Jorge”, señala el mayor de los hermanos Espargaró. “A mí, que me gusta analizar todo mucho, es increíble la confianza con la que le ves pilotar. Para mí, un ejemplo de que este año se va a llevar el título es el Libre 1 que hizo Jorge aquí, en Motegi. Es digno de análisis. Es espectacular el libre que hizo y la velocidad que tenía de salida. Nos está metiendo casi un segundo cuando se va a la tierra y se cae. Había hecho ya 45.1 cuando estábamos todos en 46 y eso en un Libre 1 es un indicativo más claro casi que una carrera. Ojalá que pueda seguir así”.