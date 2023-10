"Ya se acaba. Solo quedan cinco carreras. ¡23 caídas! ¿no?" El piloto catalán Marc Márquez (Honda), que ya ha anunciado que, la próxima temporada, correrá con una Ducati 'Desmosedici' del equipo italiano Gresini Racing Team, desencantado, no solo por el comportamiento de su Honda sino por el escaso futuro que cree tener en el equipo japonés, ha confesado hoy, ante los micrófonos de Izaskun Ruiz, de DAZN, que empieza a estar harto de cómo se comporta su moto en carrera "pues no te avisa y te vas al suelo".

Márquez confesó que "lo peor de todo es que miras la telemetría y, sí, vale, puede que sea un error mío, pero no había hecho nada que no hiciese en las vueltas anteriores. Es decir, yo admito y entiendo que la moto te tire cuando estas apretando, como me ocurrió ayer, sábado, en la carrera al 'sprint', pero no entiendo que me tire cuando ni siquiera estoy empujando como ha ocurrido hoy".

"Entiendo y admito que la moto me tire cuando estoy apretando, pero es que hoy no estaba apretando y me ha tirado igual"

Marc Márquez

"Este gran premio ha sido distinto a los anteriores, hemos ido de más a menos, mientras que antes íbamos de menos a más. En India, me animé, acabé con muy buenas sensaciones, te ves con buenas sensaciones, te vas animando pero, al final. aparecen los problemas de siempre", siguió comentando Márquez, que hoy ha sumado su caída 23 de la temporada, lo que jamás ha sido problemas para ganar carreras y hasta el título, pues el piloto de Cervera (Lleida) ha ganado más de un título de MotoGP, cayéndose más de 20 veces en ese curso.

"Lo que toca es, de nuevo, volver a dar un pasito atrás. No hay otra. Volver al 'modo Silverstone' y acabar carreras. Insisto, hoy me he caído pilotando sereno, sin tensión y me he caído sin saber cómo. La moto no avisa y se me ha ido de delante, sin poder reaccionar", insisto el ocho veces campeón del mundo. "Así que, repito, lo que toca es pilotar para acabar y esperar que, en los dos o tres circuitos que me gustan de este final de Mundial, poder hacer un mejor papel".