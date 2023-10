Impresionante. No se puede utilizar otra palabra. O sí: poderoso, determinante, implacable, serio, campeón. O casi. El madrileño Jorge Martín (Ducati) volvió a estar soberbio en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Tailandia, 17ª cita del Mundial de MotoGP, y volvió a demostrar, no solo en carrera, sino también en la Q2 de récord, el ensayo en el que se decide la 'pole position' del gran premio, que es, sin duda, el más rápido y, sí, sí, por qué no decirlo aunque no sea líder del Mundial, el mejor de la parrilla de MotoGP.

Martín, en el trazado de Buriram, ha ganado, de principio a fin, de semáforo a bandera a cuadros, del minuto uno al minuto 23 cuando acabó la carrera, de forma arrolladora, con un poder incontestable, consiguiendo su quinto triunfo de sábado tras San Marino, India, Japón, Indonesia y Tailandia. Este nuevo triunfo y la mala clasificación de 'Pecco' Bagania (Ducati), que concluyó en séptima posición por detrás de Martín, significa que 'Martinator' ha recortado este sábado 9 puntos con respecto al líder de MotoGP, que ahora está a solo 18 puntos con el gran favorito para renovar el título. El más poderoso Martín, que empezó el sábado consiguiendo dos récords consecutivos de vuelta rápida al trazado tailandés, primero marcando para la 'pole' un 1.29.491 minutos y, luego, tras la contestación de Marco Bezzecchi (Ducati), lo dejó en 1.29.287, no permitió que nadie le tosiera a lo largo de las 13 vueltas que tuvo la prueba al 'sprint'. 'Martinator' marcó siempre un tiempo de récord a lo largo de las primeras vueltas, volvió a conseguir 1.9 segundos de ventaja frente a su único perseguidor, que esta vez fue el surafricano Brad Binder (KTM), que reconoció que "como casi siempre, Jorge ha salido disparado y era imposible alcanzarle". Martín, que volvió a conseguir el pleno absoluto en este sábado de Buriram, como ya consiguió en Motegi (Japón), es decir, salir desde la 'pole', liderar todas las vueltas de la prueba al 'sprint' y lograr, cómo no, la vuelta rápida en carrera, reconoció, al término de la minicarrera, que "he sido más prudente que nunca, no solo he guardado neumático para el final sino que, incluso, en las últimas vueltas, me he guardado físico para la carrera larga de mañana". 'Martinator' confesó también que todo fue como lo habían planeado: buena salida, primer arreón, conseguir 1.9 segundos de ventaja y conservarla hasta el final. El sueño del título es alcanzable, pues aún restan en juego 136 puntos y la diferencia con Bagnaia es de 18. Un gran Márquez Y es que el campeón del mundo volvió a fallar el sábado, no solo en carrera, al acabar séptimo por detrás de Martín, Binder, Luca Marini (Ducati), Marc Márquez (Honda), que, dadas sus circunstancias, realizó una grandísima carrera, Aleix Espargaró (Aprilia) y Marc Bezzecchi (Ducati), sino también en la 'quali' cuando solo pudo concluir sexto y eso le hizo arrancar desdela segunda fila y, por tanto, impedirle seguir el ritmo de Martín. Las últimas vueltas, con Martín ya muy seguro en cabeza, lo más bonito, disputado y espectacular fue la pelea, hermosa y limpia, con dos o tres adelantamientos impresionantes, sobre todo el último Márquez a Aleix en un precioso interior en una curva de derechas, fue la lucha entre los dos veteranos de Honda y Aprilia, en la que el ocho veces campeón del mundo pudo conquistar una ¡cuarta plaza! que para alguien que ha ganado tanto y se ha subido tantas veces al podio, ahora, sabe a gloria, por eso le recibió todo su equivoco, en su taller, con una cerrada ovación. 1. 'Pecco' BAGNAIA (Italia, Ducati), 369 puntos 2. Jorge MARTÍN (España, Ducati), 351 3. Marc BEZZECCHI (Italia, Ducati, KTM), 297 4. Brad BINDER (Suráfrica, KTM), 233 5. Aleix ESPARGARÓ (España, Aprilia), 190.