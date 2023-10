El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha dado un nuevo zarpazo a la general de MotoGP después de vencer este domingo en la carrera del Gran Premio de Tailandia, decimoséptima cita del Mundial de motociclismo.

Martín, que ya el sábado logró un triunfo al esprint que le permitió acercarse a 'Pecco', completó un fin de semana de ensueño en Buriram y desterró todos los fantasmas que le acompañaron en las anteriores citas. Después de irse al suelo en Mandalika y verse superado por hasta cuatro pilotos cuando marchaba líder en la última vuelta en Phillip Island por la mala elección de neumáticos, el de San Sebastián de los Reyes no falló este domingo.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

'Martinator' resistió el acoso hasta el final de Brad Binder (KTM), que por pisar el verde en la última vuelta se vio relegado a la tercera posición -que le convierte en el sudafricano con más podios en la clase reina (9)- en beneficio del líder Francesco Bagnaia (Ducati), que amortiguó el golpe de Martín con este segundo puesto.

Con este doblete, el español se sitúa a solo 13 puntos de 'Pecco' en la general de MotoGP, todo con tres Grandes Premios y seis carreras por celebrarse. "No he dormido, estaba pensando en el día siguiente. Y este domingo, por fin, me he podido relajar. Necesito cuatro o cinco días de desconectar de motos porque han sido, de verdad, bastante duro este triplete, sobre todo a nivel mental. Me ha destrozado", confesó Martín a DAZN sobre el tríptico asiático.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Además, Aleix Espargaró (Aprilia) logró concluir quinto pero fue sancionado con tres segundos y cayó a la octava plaza por incumplir la normativa de presión mínima de los neumáticos, una penalización que permitió a Marc Márquez (Repsol Honda) subir de la séptima a la octava posición.

Joan Mir (Repsol Honda) terminó duodécimo; Raúl Fernández (Aprilia) cerró la zona de puntos, decimoquinto; Augusto Fernández (KTM) fue decimoséptimo y Pol Espargaró (KTM), decimoctavo. Ni Maverick Viñales (Aprilia) ni Alex Márquez (Ducati) lograron finalizar por sendas caídas.