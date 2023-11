El piloto madrileño Jorge Martín (Ducati), de 25 años, nacido en San Sebastián de los Reyes, sigue recortándole puntos, poco a poco, paso a paso, gran premio a gran premio, al líder del campeonato ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) y, tras su segundo puesto de hoy, en Sepang (Malasia), donde la victoria la conquistó un impresionante y renacido (tras superar la fractura de tres costillas) Àlex Márquez (Ducati), se encuentra ya a tan solo 11 puntos del actual campeón del mundo que ‘solo’ pudo ser tercero.

La carrera al ‘sprint’ de hoy en Malasia ha sido, fundamentalmente, una demostración sencillamente impresionante del ‘hermanísimo’, que ya estuvo fantástico en los ensayos del viernes y sábado, pese a que la ‘pole position’ la conquistó Bagnaia algunas horas antes de que se tomase la salida de la prueba al ‘sprint’, compuesta por 10 vueltas, la mitad que el GP de mañana domingo (08.00 horas, DAZN).

Bagnaia, en efecto, salió disparado nada más apagarse el semáforo, mientras Martín se quedaba un poco parado y el pequeño de los Márquez se pegaba al colín del campeón del mundo. Las primeras vueltas, mientras Bagnaia trataba de escaparse sin conseguirlo, fue una durísima lucha entre Márquez y Martín por lograr la segunda plaza.

Márquez, impresionante

De pronto, al cruzar el ecuador de la carrera, Bagnaia se despistó en un par de curvas y tanto Márquez como Martín aprovecharon para protagonizar dos interiores en sendos giros, que relegaron al campeón a la tercera posición, puesto en el que concluiría la carrera pese a tener muy, muy, muy pegadito a su compañero de equipo en el ‘team’ oficial Ducati Corse, Enea Bastianini, que esta vez no se atrevió a superar a su líder y se conformó con cruzar la meta en cuarta posición.

Las últimas tres vueltas permitieron a Àlex Márquez demostrar que ha regresado en plena forma tras su lesión y abrir algo más de un segundo de hueco con Martín, que no tuvo problema alguno en mantener la segunda plaza, con la que le restaba dos puntos más a Bagnaia, que suma 396 por 385 del madrileño. Ciertamente, la temporada de ambos está siendo impresionante también los sábados. Bagnaia se ha subido al podio de la ‘sprint’ en 13 de las 17 carreras disputadas y Martí, en 12.

“Lo he dado todo, todo, y aún así no ha sido suficiente para superar a Àlex y Jorge, así que tendré que hacerlo aún mejor mañana, domingo, sobre todo para tratar de evitar que Martín me siga restando puesto. Pese a todo, sí, estoy contento de mantenerme en el podio de los sábados”, declaró Bagnaia a pie de pista, tras felicitar, muy educadamente, a sus dos oponentes.

“No he salido bien y los sábados, si quieres ganar, debes salir bien”, comentó Martín con cierta resignación. “Pero, bueno, todo lo demás lo he cuadrado y hoy Àlex era muy veloz, sí, así que restarle dos puntos más a ‘Pecco’ es una gran conquista, pues la carreta ha sido de un ritmo altísimo y hemos aguantado estupendamente. Sería vital lograr la victoria mañana, pero será difícil, sí”.

"Creí que la pelea con Bagnaia y Martín sería más dura y larga, pero he podido ganar con cierta comodidad dado mi gran ritmo"

Àlex Márquez

Piloto del equipo Gresini Racing Team Ducati

Y Àlex Márquez, que provocó la alegría en el equipo Gresini Racing Team, donde, el próximo año, tendrá como compañero de boxe a su hermano Marc, que se fue al suelo este sábado aunque acabó la carrera, estaba eufórico “porque después de lo duro que ha sido recuperarse de estas tres fracturas de costilla es precioso poder volver al podio, recordando nuestra victoria de este año en el sábado de Inglaterra en Silverstone”.

El hermanísimo contó que “ya desde que me levanté en el hotel esta mañana me he propuesto una misión: ganar. Y lo he conseguido, lo que me hace muy feliz por mí y por el equipo. Creía, la verdad, que me iba a costar más y que la lucha con ‘Pecco’ y Jorge sería más dura o duradera, pero he podido escaparme al final y ganar, con cierta ventaja. Fabuloso”.

Mundial de pilotos: 1. ‘Pecco’ Bagnaia (Italia, Ducati), 396 puntos 2. Jorge Martín (España, Ducati) 385 3. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 313; 4. Brad Binder (Suráfrica, KTM), 254 y 5. Aleix Espargaró (España, Aprilia), 198.