Pedro Acosta, de 19 años, el muchacho que ha logrado, en 30 meses, lo que nunca antes consiguió piloto alguno, dos títulos mundiales y ser contratado por una marca (KTM) del Mundial de MotoGP para correr la próxima temporada entre los reyes, se ha mantenido entero ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, tras bajar del podio. "Le prometí a mi equipo que no me verían llorar y lo estoy consiguiendo, aunque creo que, en Valencia, cuando los deje, cuando me despida de ellos, seguro que soltaré un montón de lágrimas". Y, sí, al final de la conversación, ha estado a punto, solo a punto, de ponerse a llorar.

Todo ha empezado con un "¡Pedro Acosta, campeón del mundo!, suena de puta madre ¿a qué sí?". "La verdad es que estoy muy feliz, por mí, claro, por mi carrera, por hacer historia, por darle a Murcia y a España otro título mundial, pero, sobre todo, por mi familia y por mi equipo, que han sido los que han logrado que esté aquí. El año pasado lo pasé muy mal, mucho, no sabía lo que me ocurría, no sabía por qué no ganaba. Es más, muchas veces pensaba joder que bueno es el equipo y que malo soy yo. Y ellos ha sido los que me han traído hasta aquí, sí".

Muchos cambios

Bueno, el equipo, la familia y el duro trabajo. "Sí, claro, también, no he dejado de ir a entrenar ¡ni un solo día! La verdad es que en el año de Moto3, todo salía a la primera, gané cuatro carrera de seis o algo así, sin darme cuenta. Todo surgía fácil, pero el año pasado fue, insisto, muy, muy duro. Estaba frustrado. También es verdad que algunos probemas fuera del Mundial y el cambio de entrenador, Adrián Cases, me afectó algo, pero todo lo hemos superado juntos, que es lo bonito".

"El año pasado, cuando no me salía nada, cuando pensaba que bueno es el equipo y qué malo soy yo, aprendí mucho, todo. Aquel mal año, me enseñó a ser campeón"

Pedro Acosta

"La verdad es que este año, también con la lectura de todo lo ocurrido el año pasado, he aprendido, ¡que es muy importante!, que cuando no se puede ganar, el podio, ser cuarto o quinto, es también muy bueno", siguió explicando el 'tiburón de Mazarrón'. "Me enfadé mucho con el 12º puesto de Argentina, ¡uf!, y aquel día Remy (Gardner, su amigo del alma) me metió una bronca que se le calentaron las venas y yo tenía el culo apretado. Bueno, son momentos para seguir aprendiendo y, al final, todo ha salido redondo".

"La lectura para ser campeón siempre es la misma: calma, regularidad, equipo, familia, ganar cuando se pueda ganar y sumar, sumar muchos puntos", continuó contando el piloto murciano. "Suena tremendo, como no parais de repetirme los periodistas, estar en esa galeria, grupo, de míticos pilotos que han conseguido récords y cosas desde mi temprana edad, como Valentino Rossi, como Dani Pedrosa, como Marc Márquez...no sé, es un sueño. Que bien, que bien que ha salido todo: 7 victorias, de momento, que aún queda Catar y Valencia, y 14 podios en 18 carreras, super, superbien. Feliz, muy feliz".