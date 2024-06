Márquez: "Jamás utilizaré como excusa pilotar una Ducati del 2023"

Los había, muchos, sí, que esperaban hoy, en Mugello, después de una carrera agotadora, después de pelear contra tres Ducati ‘Desmosedici’ del 2024, es decir, actuales, con toda la tecnología punta en su barriga, con tres ‘patas negras’ de verdad y quedar cuarto, pero a solo dos segundos del vencedor, el bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia, Andrea Bastianini y Jorge Martín, una buena rajada de Marc Márquez, piloto de Ducati pero en la escudería ‘setélite’ del desaparecido Fausto Gresini, con una moto del pasado año.

No ocurrió nada de eso. Todo lo contrario. El ocho veces campeón del mundo esbozo su mejor sonrisa, sincera, muy sincera, no solo porque no piensa utilizar ese argumento “¡jamás, nunca!” para justificar no haber ganado o alcanzado el podio, como ocurrió el sábado, sino porque el plan que se ha trazado para esta temporada “saber si vuelvo a ser el de antes, si vuelvo a ser competitivo, si sigo siendo veloz” se está cumpliendo a pleno rendimiento.

Prueba de fuego

“Es más, este fin de semana, encima, me he llevado una alegría tremenda y una satisfacción complementaria”, señaló Márquez a El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario, tras la carrera de este domingo en Mugello. “Y es que, contrariamente a lo que les ha pasado a muchos pilotos, entre ellos a mi hermano, mi cuerpo, mi brazo, mi físico ha soportado estupendamente, veremos cómo responde mañana en el test, que no apetece mucho hacer, pero mi brazo derecho, mi húmero, está estupendo tras uno de los fines de semana más duros de la temporada, un circuito que desgasta y, sobre todo, viniendo de otro gran premio, el de Barcelona, muy reciente”.

"Cuando firmé por Gresini, Ducati me dejó muy claro qué tipo de material tendría y yo lo acepté. Estoy contento, estoy peleando con las Ducati 2024 y todo lo bueno que ocurra lo celebraremos, le meteremos cabeza y pelearemos por estar siempre arriba"

¿Por qué Márquez jamás utilizará el argumento de que posee una Ducati inferior y, por tanto, habrá carreras en las que no podrá actuar ni siquiera de héroe porque la moto no le alcanza y la versión 2024 es mejor? “No utilizaré jamás esa excusa porque, cuando firmé por el equipo Gresini, Ducati me dejó muy claro qué material tendría y lo acepté. Por eso sigo con el mismo discurso, por mucho que estemos a 35 puntos del líder, de Jorge (Martín): lo intentaré siempre, daré mi cien por cien, le seguiré metiendo cabeza al asunto y me conformaré con todo lo que logre”.

El campeón de Cervera (Lleida) sigue defendiendo que “cuando podamos disfrutar de un buen resultado, lo disfrutaremos; cuando podamos celebrar algo, lo celebraremos a lo grande pues, insisto, es una temporada para reencontrarme, saber que vuelvo a ser competitivo, que mi brazo y mi físico están recuperados de verdad. No descarto nada, aunque, insisto, jamás justificaré nada por pilotar una moto del año pasado. Lo sabía el día que firmé por Gresini, me lo dejaron muy claro. Y, pese a todo, el rendimiento es muy bueno”.

Cuarto era el tope

Márquez mostró su satisfacción porque, en un circuito que no es de los que más le gusta, ha estado todo el fin de semana pegadito a las Ducati 2024, en su casa. Y, en carrera, ha peleado por el podio hasta la última vuelta. “He sido cuarto, sí, pero a dos segundos de ‘Pecco’”. Haber intentado otra proeza, otras gesta, conquistar el último cajón del podio hubiese sido poder arruinar este inicio de Mundial tan bueno. “No, en cuanto me pasó Enea (Bastianini), supe que debía conformarme. Él rodaba como si le hubiesen puesto un neumático nuevo, no tenía sentido perseguirle”.

"Sí, estaría muy bien que mi futuro se resolviese durante estas semanas de parón. Pese a todo, estoy tranquilo, sigo con las ideas muy claras y espero que alguno de los tres planes que tengo sobre la mesa se cumplan"

Todo el mundo sabe que, al igual que Fernando Alonso (Aston Martin, F-1), Márquez insiste en que tiene un plan y que ese plan se está cumpliendo, paso a paso, lo que le tiene encantado de cómo se está desarrollando su temporada. “Poco a poco, me encuentro cada vez mejor. Mi plan de este año es clarísimo: coger confianza, encontrarme cada vez mejor, ir esquivando, driblando, las piedras que salgan en el camino y tratar de acercarme al Marc del 2019, aunque sé que eso es imposible, entre otras cosas porque es el pasado. Insisto, de lo que se trata es pelear, con lo que tengo, con los pilotos de delante y lo estoy consiguiendo a pleno rendimiento. Sí, me siento muy contento”.

Eso sí, ahora que hay un pequeño parón hasta visitar la ‘catedral’ de Assen, en los Países Bajos, a final de mes, a Márquez le gustaría que se resolviese su futuro. “Sí, estaría muy bien que saliésemos de dudas durante estas semanas de parón. Pese a todo, yo estoy tranquilo, sigo con mis ideas muy claras y espero que alguno de los tres planes se cumplan”.