Márquez: "Conozco a Carolina, es una luchadora y saldrá de esta, estoy seguro"

Puede que no exista un deportista, español o extranjero, que entienda mejor que nadie la lesión que ha sufrido Carolina Marín, que Marc Márquez, que ha peleado, durante cuatro larguísimos y durísimos años, contra la fractura de su húmero derecho y una última diplopía en sus ojos, operaciones y recuperaciones durante meses. Por eso, tal vez, la opinión de MM93, sobre la lesión que ha sufrido la campeonísima de badminton, tenga más valor que la de cualquier otro atleta, que no ha vivido lesiones y tanto dolor, tanta crueldad.

Muchos ánimos

“Conozco a Carolina y sé que es una auténtica luchadora. La conozco bien y estoy convencido de que también saldrá de esta lesión, aunque, ahora, puede pensar lo contrario”, ha comentado el mayor de los Márquez antes de abandonar Inglaterra tras acabar cuarto, el gran premio de Silverstone, que ha ganado el italiano Enea Bastianini (Ducati).

“No le puedo decir otra cosa que muchos ánimos”, siguió contando Márquez. "De las lesiones se sale, te lo digo yo, aunque todas dejan huella y más si se repiten, pero se sale. Eso sí es una desgracia, lesionarse. Es lo único que no podemos controlar los deportistas. Por eso, a menudo, hablamos de la suerte que tenemos que tener para que no te ocurran estas desgracias, insisto imposibles de controlar”.

"Esto sí es un drama: las lesiones graves. Pero de ellas se sale, aunque todas, todas, dejan huellas. Sé que Carolina, ahora, pensará que esto es un drama, lo es, pero ella ya ha demostrado que es una luchadora y saldrá adelante. Volverá a ganar, ya veréis" Marc Márquez — Ocho veces campeón del mundo de motociclismo

“Carolina sabe mucho de superación, aunque entiendo que, ahora, recién producida la lesión piense que todo es un desastre después de estar preparándote durante cuatro largos años para este momento. Pero, insisto, saldrá de esta”, continuó explicando el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Márquez mostró su sorpresa y, casi, casi, indignación porque alguien dijese que Marín se ha lesionado porque juega con excesiva intensidad. “Cómo cree la gente que hay que competir, cómo cree la gente que ganamos, pues compitiendo agresivo, yendo a por todas, de lo contrario te gana el adversario. Si juegas pensando no me quiero lesionar, no ganas”.