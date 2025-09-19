Iberdrola alcanza los 10.000 puntos de recarga pública en funcionamiento

Iberdrola aseguró este viernes que dispone de 10.000 puntos de recarga eléctrica de coches en España. En unos momentos en los que las ventas de automóviles eléctricos empiezan a aumentar, la compañía eléctrica ha acelerado la puesta en marcha de cargadores. La red de recarga ya podría dar servicio a un millón de vehículos eléctricos, explican fuentes de Iberdrola, cifra que empieza a ser relevante pero con todavía grandes expectativas de crecimiento si se cumple la sustitución de los coches térmicos por eléctricos en los próximos 10 años. Iberdrola instaló su primer punto de recarga en 2016. Hoy, 10 años después, es líder de recarga en todos los segmentos de potencia asegura.

En el último Barómetro de Electromovilidad de Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones, se calculaba que a cierre del primer semestre de 2025, se contabilizaban un total de 47.892 puntos de recarga de acceso público operativos. Este dato era solo el 3% más que en el semestre anterior, lo que da una idea del escaso ritmo de crecimiento de los puntos de recarga en España. Entre abril y juno se instalaron solo 1.534 nuevos puntos, cifras insuficientes para el crecimiento previsto por los objetivos de descarbonización marcados por Europa. El mayor problema es incluso que buena parte de esos puntos de recarga no son operativos con demasiada frecuencia. Según Anfac, había 13.782 puntos no operativos, por estar en mal estado, averiados o desconectados de la red. Un 22% del total de la infraestructura instalada en España no está prestando servicio.

Cada vez más velocidad

Durante la inauguración de la Feria del Vehículo Eléctrico en la plaza de Colón en Madrid que tuvo lugar este viernes, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, lanzó un mensaje de optimismo en momentos de dudas en torno al vehículo eléctrico: "La movilidad eléctrica es ya una realidad y la electrificación del sector avanza cada vez a una mayor velocidad. Los coches eléctricos ya se pueden ver todos los días en cualquier punto, y la red de recarga permite viajar por todo el país de forma mucho más económica que con combustibles fósiles y sin emisiones". Es el mensaje que ha calado en la sociedad más en la forma que en el fondo, ya que todavía la red general de electrolineras dista mucho de lo óptimo. Pero nadie duda que la electrificación del parque de automóviles será una realidad tarde o temprano, de cuya velocidad dependerá de la determinación normativa.

El truco para la eficiencia; la recarga rápida y no al 100%

Buena parte de los puntos de conexión de Iberdrola permiten ya recargar un 80% de la batería en menos de 15 minutos. Los usuarios empiezan a entender que en viajes largos conviene realizar cargas cortas para optimizar los tiempos de recarga y las distancias a cubrir. Esos tiempos de recarga de entre 15 y 20 minutos son adecuados en los vehículos más modernos.

Actualmente, Iberdrola informa de que cuenta con más de 2.700 puntos de alta potencia en funcionamiento, 1.300 puntos de ellos ultrarrápidos, que son operados por Iberdrola/BP pulse, alianza creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y BP, compañía líder de carga ultrarrápida en estaciones de servicio en España. Todos ellos cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que, además de avanzar en la electrificación, impulsa la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles.

Innovación en movilidad

Iberdrola cuenta con uno de los principales lugares para la investigación sobre la carga de los coches eléctricos: el laboratorio Smart Mobility situado en la ciudad de Bilbao. En el centro se ponen a prueba los últimos proyectos de innovación en la recarga de coches eléctricos. El objetivo de esta instalación pionera no es solo comprobar la viabilidad de la integración de los nuevos modelos de cargadores eléctricos en su sistema propio de gestión de puntos de recarga, también busca conseguir actualizar los equipos que la compañía ya tiene en el mercado con pruebas constantes de carga y de comunicación. Para ello el laboratorio cuenta con un total de 400 kW de potencia total y 30 puntos de recarga de distintas potencias, que permiten probar todo tipo de sistemas: tanto de instalaciones domésticas, como públicas o de empresa.

Un nuevo plan estratégico

Iberdrola está actualmente en proceso de transformación y concentración de la actividad. La compañía ha alcanzado un acuerdo para vender su negocio en Hungría a un consorcio formado por Premier Energy e iG TECH CC por 171 millones de euros. Esta desinversión responde a la estrategia de Iberdrola de centrar sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente redes en Estados Unidos y Reino Unido, pero la red española de recarga de automóviles también está entre las prioridades. Iberdrola ha realizado en los últimos meses varias operaciones de calado como la venta de sus negocios en México y de su negocio de contadores inteligentes en Reino Unido. Además de estas desinversiones, ha realizado la opa de exclusión de Avangrid, la de recompra de Neoenergia así como diversas alianzas y una ampliación de capital exprés. Está previsto que la compañía presente su nueva hoja de ruta en unos días, el 24 de septiembre, cuando lanzará un plan estratégico a tres años una vez que sus perspectivas para 2026 han quedado superadas.