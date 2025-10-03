Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?
Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un muerto y dos heridos tras colisionar dos camiones y un vehículo en el corredor Brión-Noia
- Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años
- San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad