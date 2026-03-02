Así funcionan las tecnologías del programa Citroën Advanced Comfort en el nuevo Citroën C3 Aircross

El programa Citroën Advanced Comfort es una de las señas de identidad de la marca del doble chevron y se basa en diferentes pilares fundamentales. En primer lugar, actúa para crear un efecto burbuja, con interiores suaves al tacto y una acústica reducida. El segundo objetivo es ofrecer la máxima practicidad del espacio interior, combinada con una elevada sensación de paz. Todo ello, acompañado de gran suavidad, basada en una tecnología intuitiva y útil.

El confort es uno de los elementos distintivos del nuevo Citroën C3 Aircross, un valor añadido frente a los numerosos competidores existentes actualmente en el segmento B-SUV. Este automóvil asume elementos clave de esta categoría como el espacio interior o el puesto de conducción elevado respecto a berlinas y otros vehículos para ponerlos al servicio de un mayor nivel de comodidad y bienestar a bordo para todos sus ocupantes.

Para Citroën, subirse a uno de sus automóviles debe ser una experiencia única y ofrecer máximo confort es innegociable. En el nuevo Citroën C3 Aircross, esta filosofía se traduce en equipamientos como la arquitectura interior C-Zen Lounge, sistemas de conectividad e infoentretenimiento de última generación y, como no, la suspensión y los asientos Citroën Advanced Comfort.

Como viajar en una alfombra mágica

La unión al suelo y el comportamiento en carretera son elementos de confort que se han convertido en seña de identidad de Citroën desde hace décadas. La marca francesa ha realizado una investigación constante desde hace décadas en el desarrollo de la suspensión.

La suspensión Citroën Advanced Comfort marca diferencias con sus competidores y es un equipamiento de serie en toda la gama del nuevo Citroën C3 Aircross. Para lograr tan brillantes resultados de confort, recurre a la tecnología de amortiguadores con topes hidráulicos progresivos, exclusiva de la marca francesa. La sensación obtenida es extraordinaria, es como viajar en una alfombra mágica.

En cada amortiguador del nuevo Citroën C3 Aircross existen dos topes hidráulicos, uno para la compresión y otro para actuar durante la descompresión. Ambos trabajan con el resto de la unión al suelo para suavizar al máximo las sacudidas procedentes del terreno, proporcionando un confort incomparable incluso cuando se trata de avanzar por superficies accidentadas, como carreteras o caminos con el firme en mal estado.

Asientos exclusivos

Los asientos son el elemento del automóvil con el que se está más en contacto, encargados de proporcionar las primeras sensaciones de bienestar. Los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort son un equipamiento clave para marcar diferencias en materia de confort. Acomodarse en ellos transmite, de inmediato, una sensación extraordinaria de confort, gracias a la incorporación de una capa de espuma adicional de entre 10 mm y 15 mm en su estructura.

Los asientos Citroën Advanced Comfort disponen de una sujeción lateral rediseñada, capaz de envolver perfectamente al ocupante. El resultado es una sensación cálida y suave sean cuales sean los kilómetros que se deben recorrer. De esta forma, el nuevo Citroën C3 Aircross se convierte en una excelente opción para familias viajeras.

Diversos precursores

La relación de Citroën con el confort viene de lejos. Los modelos Citroën GS, CX y SM marcaron el camino en la década de los años setenta, al ser automóviles dotados de soluciones técnicas avanzadas, pensadas para optimizar el confort.

Durante aquella época, la marca francesa lanzó al mercado automóviles dotados de audaces soluciones que nacían para dar respuesta a los problemas de su época. Eficientes en sus mecánicas y aerodinámicos en su carrocería, mención aparte merecen sus innovadores puestos de conducción, precursores del programa Citroën Advanced Comfort.

Estos modelos de Citroën equipaban un sistema de suspensión hidroneumática, estrenada ya en el Citroën Traction 15 Six en 1954, que permitía una corrección automática de la altura y un mejor comportamiento en carretera, sustituyendo el chasis tradicional con una plataforma y una carrocería solidarias, logrando así atenuar vibraciones y ruido.