La Gala Neomotor de Prensa Ibérica reúne a los protagonistas del sector

La cuarta edición de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica volvió a reunir a los principales protagonistas del sector de la automoción, la tecnología y la movilidad en un evento en el que se entregó el Premio Coche del Año de los Lectores de 2026 al Kia EV3.

La cita, celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, sirvió para reconocer el trabajo de empresas, proyectos y personalidades destacadas de una industria que atraviesa un momento especialmente decisivo. La electrificación, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, las nuevas formas de movilidad y la transformación industrial fueron los temas vertebradores de la gala.

Con el respaldo de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, Prensa Ibérica reforzó en este evento su compromiso con el sector del automóvil y con una información especializada que llega a los lectores a través de Neomotor, sus cabeceras y su suplemento semanal.

La cuarta edición de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica volvió a reunir a los principales protagonistas del sector de la automoción, la tecnología y la movilidad / Juan Pelegrin

Javier Moll reivindica el papel industrial del automóvil

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, fue el encargado de abrir el acto y destacó que “la Gala Neomotor vuelve a reunir a los protagonistas del sector de la automoción para reconocer el valor y la dedicación de quienes hacen posible que el automóvil siga siendo uno de los grandes actores industriales”.

Moll remarcó que “la automoción es una actividad que no solo genera riqueza y empleo, sino que sitúa a España en una posición clave dentro de una industria global en plena transformación”. En este sentido, advirtió de que “Europa se ha quedado rezagada en un mercado de lento crecimiento, golpeado por las guerras y condicionado por normativas demasiado estrictas”, al tiempo que señaló que “China se ha convertido en el gran socio estratégico de la movilidad, y muchos fabricantes europeos avanzan hacia acuerdos con compañías chinas para diseñar el futuro”.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, durante el discurso de bienvenida / Juan Pelegrin

El presidente de Prensa Ibérica también defendió una visión más realista de la transición tecnológica: “No se puede emprender una transformación tecnológica de este calibre sin tener en cuenta el músculo industrial ni las necesidades reales del mercado”. En su opinión, “el vehículo eléctrico es el futuro, pero ese futuro no se construirá a la misma velocidad en todos los países ni en todos los fabricantes”. Por ello, añadió que “el debate ya no es solo eléctrico o combustión; la clave está ahora en la adaptación tecnológica”.

Moll concluyó su intervención recordando que “el automóvil se ha convertido en un punto de encuentro en el que convergen tecnología, digitalización, sostenibilidad y geopolítica” y subrayó que “Prensa Ibérica renueva su compromiso con esta industria y reafirma su apuesta por Neomotor como proyecto editorial especializado en automoción”.

Premio a la Mejor Empresa de Movilidad: Ayvens

La gala comenzó con el Premio a la Mejor Empresa de Movilidad, que fue para Ayvens España. La compañía fue reconocida por su papel activo en la transformación del sector hacia un modelo más eficiente, flexible y centrado en el cliente. Francisco Rubio Carmona, responsable de Desarrollo de Negocio en Nuevas Energías de Moeve, entregó el galardón a Clara Santos, directora general de Ayvens España.

Clara Santos, directora general de Ayvens España, recogió el Premio a la Mejor Empresa de Movilidad, otorgado por Francisco Rubio Carmona, responsable de Desarrollo de Negocio en Nuevas Energías de Moeve / Juan Pelegrin

“Estamos ilusionadísimos de recibir este premio, especialmente porque Prensa Ibérica nos ha acompañado durante muchos años en este proceso de transformación”, destacó Santos, quien quiso dedicar el reconocimiento “al equipo de Ayvens, a nuestros clientes y a todos los partners que hacen posible que sigamos innovando y siendo un referente en movilidad en España”.

Premio Proyecto Solidario: Dacia CareMakers

El Premio Proyecto Solidario fue para Dacia CareMakers, el primer proyecto de movilidad inclusiva y solidaria en España de la marca. La iniciativa busca ayudar a personas vulnerables a acceder al mercado laboral a través de la movilidad. Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, entregó el premio a Laurent Sengenes, director general de Dacia España.

Laurent Sengenes, director general de Dacia España, recogió el Premio Proyecto Solidario, otorgado a DACIA CAREMAKERS por Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

“Este premio es muy importante para Dacia porque habla de una realidad que afecta a millones de personas en riesgo de exclusión en España”, afirmó Sengenes. El responsable de la marca explicó que con CareMakers quieren “proponer soluciones de movilidad a personas que tienen una oferta de trabajo, pero no pueden acceder a ella porque no tienen coche”.

Premio Desarrollo Tecnológico: Ficosa

Ficosa recibió el Premio Desarrollo Tecnológico por su sistema In Cabin Monitoring, una plataforma que combina radar y cámaras de visión para detectar presencia de vida y clasificar a los ocupantes del vehículo. La tecnología, desarrollada en el centro de innovación y fabricación de Ficosa en Viladecavalls, supone un avance en seguridad y prevención. Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, entregó el reconocimiento a Ignasi Castelló, director global de Compras y director de Sostenibilidad de Ficosa.

Ignasi Castelló, director Global de Compras y director de sostenibilidad de FICOSA, recogió el Premio Desarrollo Tecnológico, otorgado por Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

Castelló agradeció un premio que, según señaló, “nos impulsa a seguir desarrollando soluciones innovadoras que permitan vehículos más seguros, más eficientes, más cómodos y más sostenibles”. Además, quiso extender el reconocimiento “al talento de las personas y de los proveedores que trabajan con Ficosa para innovar y mejorar la seguridad”.

Premio Red de Concesionarios: Ebro

El Premio Red de Concesionarios fue para Ebro, marca que ha sido reconocida por construir en tiempo récord una red amplia, operativa y orientada al cliente desde su relanzamiento. Carlos Arroyo Anta, director de Negocio Auto de Santander Consumer Bank, entregó el premio a Jorge Susaeta, director general adjunto de Ebro Motors.

Jorge Susaeta, director general adjunto de Ebro Motors, recogió el Premio Red de Concesionarios, otorgado por Carlos Arroyo Anta, director de Negocio Auto Santander Consumer Bank / Juan Pelegrin

“Este premio nos hace mucha ilusión porque Ebro tiene una vida muy corta, apenas año y medio de matriculaciones en la DGT, y reconoce a una red de concesionarios que ha sido clave desde el inicio”, explicó Susaeta. El directivo recordó también que “este proyecto nació apoyándose en la reindustrialización del país y en la generación de valor desde España”.

Premio Implantación Industrial: Renault

Renault recibió el Premio Implantación Industrial por sus 75 años de presencia industrial en España. Desde el nacimiento de Fasa Renault en Valladolid, la compañía ha producido más de 30 modelos en sus plantas españolas y se ha consolidado como uno de los grandes referentes industriales del país. Xavier Pérez, director de Motor de Prensa Ibérica, entregó el galardón a José Martín Vega, director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group.

José Martín Vega, director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group, recogió el Premio Implantación Industrial, otorgado por Xavier Pérez, director de Motor de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

“Es un honor recibir este premio a la implantación industrial precisamente en el año en el que Renault cumple 75 años de actividad industrial en España”, afirmó Martín Vega. El directivo recordó que “desde 1951 hemos fabricado más de 19 millones de vehículos y más de 30 modelos, y hoy España es el hub mundial de hibridación de Renault”.

Premio Mejor Solución Tecnológica: BYD

El Premio Mejor Solución Tecnológica fue para BYD, por su tecnología Dual Mode DM-i, una propuesta híbrida enchufable que prioriza el uso del motor eléctrico para mejorar la eficiencia y el agrado de conducción. Luis Caballero, director del negocio de automóviles y alianzas de Mapfre España, entregó el reconocimiento a Alberto de Aza, country manager en España de BYD.

Alberto de Aza, country manager en España de BYD, recogió el Premio Mejor Solución Tecnológica, otorgado por Luis Caballero, director del negocio de automóviles y alianzas de MAPFRE España / Juan Pelegrin

De Aza recordó que “BYD presentó en 2008 su tecnología híbrida enchufable y desde entonces más de ocho millones de clientes han elegido esta solución”. Además, destacó que “gracias a nuestros clientes, concesionarios y equipo, BYD es hoy la marca que más híbridos enchufables comercializa en España”.

Homenaje a Pepe Barba

La gala también tuvo un momento especialmente emotivo con el homenaje a Pepe Barba, histórico periodista de motor de La Opinión de Murcia y uno de los grandes referentes de la información especializada dentro de Prensa Ibérica. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, hizo entrega de un recuerdo a su familia en nombre del grupo.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ofreció un recuerdo a los hijos de Pepe Barba en homenaje al periodista / Juan Pelegrin

Premio Desarrollo Sostenible: Redexis

El Premio Desarrollo Sostenible fue para Redexis, por su apuesta por el biometano como una solución real para avanzar en la descarbonización de la movilidad, especialmente en aquellos sectores donde la electrificación presenta mayores retos. David Santiago, CEO de Tera Batteries, entregó el galardón a Javier Migoya Peláez, director de Expansión de Redexis.

Javier Migoya Peláez, director de Expansión de Redexis, recogió el Premio Desarrollo sostenible, otorgado por David Santiago, CEO y fundador de Tera Batteries / Juan Pelegrin

“La movilidad sostenible es un hecho porque ya está ocurriendo, es una obligación porque no hay otro camino y también es un inmenso reto”, señaló Migoya. En su intervención, defendió que “la electrificación será el camino principal, pero no la única solución; el biometano responde a las necesidades de vehículos pesados y de larga distancia”.

Premio Mejor Propuesta de Innovación: BMW

BMW recibió el Premio Mejor Propuesta de Innovación por la nueva tecnología eDrive de sexta generación, estrenada en el nuevo BMW iX3. Esta arquitectura de 800 voltios y sus nuevas celdas cilíndricas buscan mejorar la eficiencia, el rendimiento, el peso y la autonomía de los futuros eléctricos de la marca. Mónica Rius, directora de Comunicación de Michelin España, entregó el premio a Borja Hormigos, jefe de Prensa de BMW Group en España.

Borja Hormigos, jefe de Prensa de BMW Group en España, recogió en nombre de Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group de España y Portugal, el Premio Mejor Propuesta de Innovación, otorgado por Mónica Rius, directora de comunicación de Michelín España / Juan Pelegrin

“Nos hace mucha ilusión recoger este premio en nombre del Grupo BMW”, afirmó Hormigos. Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, agradeció el galardón a través de un vídeo en el que señaló que “para BMW, la innovación no es solo un valor; es una forma de trabajar y un pilar básico en estos tiempos de transformación de la movilidad y de la industria”. También destacó que “la innovación reflejada en nuestras nuevas baterías responde a las necesidades actuales de los clientes, con más capacidad de recarga, más autonomía y mayor velocidad”.

Tras la entrega, Mónica Rius puso en valor el papel de Michelin en el avance tecnológico del sector. “En Michelin, la innovación forma parte de nuestro ADN desde hace más de 100 años”, afirmó. Para la compañía, añadió, “innovar significa avanzar con propósito, combinar tecnología, conocimiento y colaboración para responder a los grandes retos de la movilidad y de la industria”.

Premio Mejor Experiencia de Usuario: Electra

El Premio Mejor Experiencia de Usuario fue para Electra, por su concepto de electrolineras y por una propuesta de recarga que busca hacer más claro, cómodo y seguro el uso del vehículo eléctrico. Vicente Montoro, gerente de motor de Prensa Ibérica, entregó el reconocimiento a Bastien Verot, CEO de Electra en España.

Bastien Verot, CEO de Electra en España, recogió el Premio a Mejor Experiencia de Usuario, otorgado por Vicente Montoro, gerente de motor de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

“La experiencia de usuario es clave en el sector y muchos de los frenos de la movilidad eléctrica se resuelven con una recarga rápida, sencilla y a buen precio”, afirmó Verot. El responsable de Electra en España también señaló que la compañía quiere “convertirse también en líder del mercado español, como ya lo es en otros países europeos en el desarrollo de electrolineras”.

Premio Persona Relevante del Motor: Markus Haupt

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, fue reconocido como Persona Relevante del Motor. Prensa Ibérica distinguió su trayectoria, su experiencia internacional dentro del Grupo Volkswagen y su papel en la electrificación de Seat y Cupra, con especial relevancia en el proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos y el futuro Cupra Raval. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, fue el encargado de entregarle el galardón.

Markus Haupt, CEO de SEAT y CUPRA, recibió el Premio Persona Relevante del Motor, otorgado por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

“Este premio me enorgullece especialmente porque es el primer reconocimiento que recibo a título personal, aunque no sería posible sin las 14.000 personas que trabajan en Seat y Cupra”, destacó Haupt. El directivo remarcó además que “el lanzamiento del Cupra Raval forma parte de un proyecto que no solo confirma el apoyo del Grupo Volkswagen a España, sino que sitúa al país en la punta de lanza de la electromovilidad en Europa”.

Premio Coche del Año de los Lectores: Kia EV3

El último reconocimiento fue el Premio Coche del Año de los Lectores. El Kia EV3 recibió oficialmente este galardón de Prensa Ibérica en su vigesimocuarta edición. El SUV eléctrico coreano se impuso en una final muy ajustada al Ebro S400 y al Dacia Bigster, confirmando el interés de los lectores por propuestas bien equilibradas y conectadas con las necesidades reales de los conductores.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, entregó el premio a Emilio Herrera, presidente de Kia Iberia.

Emilio Herrera, presidente de KIA IBERIA, recogió el Premio Coche del Año de los Lectores, otorgado al Kia EV3, por parte de Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

“Nos hace muchísima ilusión recibir este premio porque dentro del título está la palabra lectores, y eso significa que lo han valorado los usuarios”, afirmó Herrera. El presidente de Kia Iberia destacó que “el Kia EV3 es una oferta pragmática, con más de 600 kilómetros de autonomía, buen espacio interior, maletero y un precio asequible para una familia española”. Además, recordó que “el EV3 se ha convertido no solo en un coche muy premiado, sino también en un éxito de ventas”.

Jaime Peris clausura la gala

Jaime Peris, Comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, fue el encargado de clausurar la gala. Peris destacó que “esta gala se ha consolidado como un espacio de referencia para reconocer el talento, la innovación y el compromiso de uno de los sectores estratégicos más relevantes de nuestro país”.

Durante su intervención, subrayó que “la automoción no es solo movilidad: es industria, empleo, innovación y competitividad” y defendió que “España no aspira simplemente a adaptarse a los cambios; España quiere ser protagonista”. En esa línea, remarcó que “el objetivo no es simplemente producir más vehículos, sino generar más valor industrial, más tecnología, más empleo cualificado y más capacidad estratégica para España y Europa”.

Jaime Peris, Comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, clausuró la gala / Juan Pelegrin

El Comisionado Especial para la Reindustrialización cerró su discurso con una idea central: “Defender la automoción española es defender el empleo, la competitividad y el futuro”.

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La cuarta Gala Neomotor de Prensa Ibérica cerró así una nueva edición con el Kia EV3 como gran protagonista y con el reconocimiento a un amplio grupo de empresas, proyectos y profesionales que reflejan la transformación que vive el automóvil en España.