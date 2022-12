Cuando la música es protagonista

Es imposible entender el cine sin la música. Son incontables las bandas sonoras que han hecho inmortales a películas como Star Wars, Lo que el viento se llevó o La bella y la bestia y figuras reconocidas de la música como Johnny Cash, Ray Charles o Elvis Presley han sido inspiración para el séptimo arte. Aprovechando que se acaba de celebrar el Día Internacional de la Música, es el momento de recordar lo importante que ha sido en el cine, como ha logrado convertirse en protagonista fundamental de la historia, ¿quién no recuerda al piano ausente de El pianista de Polanski? ¿O alguien ha podido olvidar cómo se pudo conocer la vida del castrato Farinelli? ¿Y el jazz, siempre constante en el cine de Woody Allen?

Para conmemorar ese día, destacamos una serie películas en las que la música ha sido la principal protagonista. Los musicales, al ser un género propio en sí, han quedado descartados. No están todas las que son pero sí son todas las que están.

‘AMADEUS’ (MILOS FORMAN, 1984). Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades. En 1984 Milos Forman se atrevió al titánico reto de llevar a la gran pantalla la obra y vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque fue muy inteligente llevándolo a la supuesta rivalidad entre Antonio Salieri y el compositor de Salzburgo. Un filme magistral que logró ocho premios Oscar, entre ellos el de mejor película, mejor guión adaptado, mejor director y mejor actor.

‘CASI FAMOSOS’ (CAMERON CROWE, 2000). En 1973, William (Patrick Fugit), un adolescente fanático del rock, con los sabios consejos de Lester Bangs (Philip Seymour Hoffman), un pionero en la crítica de rock, y el permiso a regañadientes de su madre (Frances McDormand) se introduce en el mundo de la prensa musical y consigue que Rolling Stone le encargue seguir la gira de la banda Stillwater. En la carretera será testigo de la creciente tensión entre el cantante (Jason Lee) y el guitarrista (Billy Crudup) de la banda, se enamorará de una groupie (Kate Hudson) y descubrirá que decir la verdad a tiempo para el cierre de la edición es más duro de lo que pensaba. Esta película independiente logró cuatro nominaciones a los Oscar, ganando la estatuilla al mejor guión original. Un homenaje al rock de los años 70 y las giras de sus estrellas a través de la mirada de un joven aspirante a periodista musical.

‘LA LEYENDA DEL PIANISTA EN EL OCÉANO’ (GIUSEPPE TORNATORE, 1998). Historia de un niño que fue abandonado sobre el piano del Virginia, un enorme trasatlántico. El niño es adoptado por un maquinista y le pone por nombre Novecento, ya que lo encuentra justo en el cambio de siglo. Novecento se convertirá en un fabuloso pianista y amenizará las noches del Virginia. Pero nunca pisará tierra firme, ni tan sólo tras las súplicas de su amigo Max. Historia épica de un hombre que podía hacer cualquier cosa... excepto ser ordinario. Basada en el monólogo teatral de Alessandro Baricco, Novecento, Tornatore da su particular homenaje a la música, tras haberlo hecho con el cine en Cinema Paradiso, con un niño abandonado en un transatlántico y que resulta ser un virtuoso del piano. La cinta logró cinco premios David di Donatello.

‘NASHVILLE’ (ROBERT ALTMAN, 1975). Se trata de un singular homenaje del célebre realizador Robert Altman a la industria discográfica relacionada con esta ciudad y la música country que sirvió, también, para ser una fuerte crítica a la sociedad estadounidense de la época. Una serie de personajes de la más variada condición se entrelazan a lo largo de la acción para dar una visión colorista y anárquica de los aspectos más vistosos del pueblo americano.

ACORDES Y DESACUERDOS’ (WOODY ALLEN, 1999). América, años 30. Emmet Ray es un genio del jazz, un guitarrista magistral que vive obsesionado por el legendario Django Reinhardt. Sin embargo, en cuanto baja del escenario, se convierte en un tipo arrogante, zafio, mujeriego y bebedor. En definitiva, aunque sabe que es un músico con talento, también sabe que su licenciosa vida, su tendencia a meterse en problemas y su incapacidad para comprometerse le impiden alcanzar la cima profesional y sentimental. Un día Emmet conoce a Hattie, una chica muda con la que empieza a salir. Siguiendo con el jazz, Woody Allen da su particular homenaje al género musical que le conquistó el corazón. Muestra las contradicciones de Emmet Ray, un magnífico guitarrista que, pese a su virtuosismo con la cuerda, su arrogancia y loco estilo de vida impiden que triunfe. Aunque todo cambiará cuando conozca a una bella muchacha muda.

‘WHIPLASH’ (DAMIEN CHAZELLE, 2014). El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven y ambicioso baterista de jazz, es triunfar en el elitista Conservatorio de Música de la Costa Este. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher (J.K. Simmons), un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará. Antes del tremendo éxito de La La Land, Chazelle ya hizo de la música el hilo conductor de sus historias. En este caso es el jazz lo que utiliza para crear un juego de manipulación y presión en el que la furia en su máxima expresión parece transmutarse en puro sonido jazzístico y en una fuerte crítica a las ambiciones de la sociedad actual.

‘LA VIDA EN ROSA’ (OLIVIER DAHAN, 2007). Leyenda casi intocable para los franceses, la cantante Edith Piaf, su vida, canciones y amores, volvían a la gran pantalla de la mano de Olivier Dahan (director de la secuela de Los Ríos de Color Púrpura). Dahan tuvo que vérselas no solo con los incondicionales de la cantante, sino también con una respuesta comercial y periodística controvertida: “Los críticos parecen a veces más fundamentalistas que los fans de la cantante. Mi visión de la Piaf es la que me provoca su voz, sus canciones. Cada uno tiene una Piaf, y ella tampoco fue lo que sus biógrafos oficiales nos venden”. Marion Cotillard fue la encargada de intepretar a este icono popular y musical del país galo, que alcanzó la fama mundial no sin padecer todo tipo de penurias. Dicho papel sirvió a Cotillard para alzarse con el Oscar a Mejor Actriz.

‘DE AMOR TAMBIÉN SE MUERE’ (JEAN NEGULESCO, 1946). Humoresque (su título original) obtuvo la nominación al Oscar como Mejor Banda Sonora gracias al compositor Franz Waxman. La tormentosa historia entre el violinista Paul Boray (John Garfield) y la adinerada Hellen Wright (Joan Crawford), está bañada por obras como el Concierto para piano nº1 de Tchaikovsky, la Romanza de Amor de la ópera Tristán e Isolda de Wagner o la adaptación de Carmen, de Bizet, llevada a cabo por el propio Waxman. Además, cuando Paul da rienda suelta a su talento con el violín, su interpretación está doblada por el célebre violionista Isaac Stern.

‘FANTASÍA’ (JAMES ALGAR, 1940). Un clásico Disney que ha traspasado generaciones gracias a un excelso compendio de piezas musicales. La Consagración de la Primavera (Stravinsky), La Danza de las Horas (Ponchielli), la Sexta Sinfonía de Beethoven o el Ave María de Schubert acompañan al pequeño ratón Mickey en esta célebre aventura animada.

‘LA PIANISTA’ (MICHAEL HANEKE, 2001). Aprovechando los estrenos de El porvenir y Elle, Isabelle Huppert es una talentosa profesora de piano que trata de escapar del yugo materno explorando su sexualidad. La sugestión y el juego en el alambre sobre lo atractivo y lo desagradable al que nos tiene acostumbrados Haneke, se ven potenciados gracias a una cuidada y bien empleada banda sonora de Martin Achenbach.