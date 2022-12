“ Hay mucho machismo dentro de mi comunidad ”

Imane Raissali Salah, rapera catalana de origen marroquí más conocida como Miss Raisa, se siente “como un saco de boxeo”, ha confesado tras recibir graves amenazas en redes sociales y verse obligada a pedir protección, a cambiar a su hija de escuela y a modificar sus recorridos y sus hábitos.

“He pasado momentos de mucha ansiedad, pero yo voy a seguir cantando lo que me venga a la mente y compartiendo mi realidad, porque yo no represento a nadie, solo a mí misma, y nadie va a cantar mi realidad mejor que yo”, ha afirmado la artista, de 26 años.

Miss Raisa no quiere cambiar, pero sí quiere que la entiendan, y por eso acaba de publicar Porque me da la gana, un libro en el que relata su vida y se defiende de las acusaciones que han vertido sobre ella en las redes. En el libro cuenta que llegó a España siendo niña procedente de Marruecos y que, a lo largo de su vida, muchas veces se ha sentido discriminada por ser inmigrante o por llevar velo. “No voy a terapia, pero no te voy a decir que no lo necesite porque me lo he planteado en varios momentos. Sobre todo en algunos puntuales de hate y de mayor exposición en redes sociales. Siento que necesito ese acompañamiento porque sola es muy difícil. Se necesita mucha fuerza mental y, aunque yo soy una tía muy fuerte y segura de mí misma, sentirse en el punto de mira constantemente es muy duro e incluso roza la crueldad en ciertos aspectos”, nos cuenta.

“Escribir el libro ha sido duro, pero muy satisfactorio, porque es una aceptación de todo lo ocurrido, incluso de cosas que ni mi propia familia era consciente de ello. Ha sido como poder hablarlo al desnudo conmigo misma y dejarlo constatado en algún lugar”.

DISCRIMINADA POR LLEVAR VELO Y ATACADA POR QUITÁRSELO. Pero los ataques que más le han dolido han sido los que ha sufrido recientemente por quitarse el velo y por defender en redes a la comunidad LGTBIQ+.

“Supongo que estos ataques me han hecho más daño porque vienen de mi comunidad, de la que yo espero apoyo, unión y acompañamiento, no decepción”, aclara.

“Los que me atacan son extremistas que utilizan la religión para hacerme daño, pero estoy segura de que si pudiera hablar con cada uno de ellos se quedarían sin argumentos, porque yo no he faltado el respeto a nadie, solo me he quitado el velo, que es una decisión personal, y he defendido algo tan lógico como la no discriminación por orientación sexual”, ha señalado.

“Llevar velo tantos tiempo, sobre todo, en los últimos años desde que soy un personaje público, ha traído muchísima responsabilidad. Cualquier palabra que decía, que no le encajaba a alguien, ya era motivo suficiente como para insultar, acosar, destruir la autoestima y destruir mi paz mental. Y llevaba ya mucho tiempo reflexionando acerca de ello, Me preguntaba: ¿Qué me aporta llevar velo? Si realmente lo más importante es ser buena persona. Me generaba rechazo tener que demostrar con un atuendo que eres más creyente o mejor persona que otro porque no lo lleve. Y tengo que ser coherente también con los valores que yo intento fomentar. Entonces, estaba tan agotada de cargar con esas exigencias... (y por parte de todo el mundo, porque al final noté que me había convertido en “la chica del velo”. Y yo soy mucho más que eso). Pero el problema es que me lo he quitado y ahora me he convertido en la chica que se ha quitado el velo. Entonces es como: ¿Me va a estar persiguiendo de por vida? Me parece que le hace poco honor al esfuerzo que hago para compaginar mi vida de madre, de estudiante de psicología, de artista musical, de conferenciante, de escritora..., son muchísimas facetas, y lo que me gustaría que la gente conociera de mí realmente”. Los ataques que recibió tras anunciar en redes que se quitaba el velo fueron tan graves que los denunció ante los Mossos y estos decidieron protegerla.

VIVIR CON MIEDO Y NECESITAR PROTECCIÓN. “La policía se ha portado muy bien -explica-. Me han puesto una patrulla, me llaman muy a menudo y me han dado un curso de autoprotección. Pero ha sido muy duro tener que cambiar mis rutinas y he sentido miedo, sobre todo por mi familia, porque llegaron a difundir imágenes grabadas a escondidas dentro de la escuela de mi hija”.

A pesar del miedo y la ansiedad, Miss Raisa no reniega de las redes sociales porque, “aunque gestionar el odio es muy complicado, las redes también tienen su lado bueno y sirven para acercar a las personas”.

Miss Raisa tiene miles de seguidores en Instagram y TikTok, con los que ha compartido muchas de las cosas importantes que le han pasado en la vida.

Se hizo famosa con una canción en la que denuncia la discriminación que sufren las mujeres inmigrantes por llevar velo, algo que ella misma padeció en sus inicios en el mundo laboral. “Yo actualmente no llevo el velo como forma religiosa para ser mejor musulmana, porque eso está en mis valores y en mi fe. No tengo que vestirme de una manera determinada para decir soy mejor o peor, pero si como un símbolo de identidad y como una forma de reivindicación. También para que otras chicas vean que es posible, que se sientan empoderadas y que pueden hacer lo que les dé la gana”.

En el libro también cuenta lo duro que es criarse en las zonas humildes donde vive buena parte de los inmigrantes y lo fácil que es caer en la delincuencia en ese entorno.

Además, narra en primera persona la tremenda tristeza e impotencia que la embargó cuando supo que su madre había elegido un marido para ella y lo desgraciado que fue su matrimonio con el pretendiente que propuso su hermano.

EL MACHISMO DE LA COMUNIDAD MUSULMANA. Pero Imane Raissali Salah insiste en que “todas estas cosas no son tan raras, les pasan a muchas mujeres constantemente, aquí mismo, en Barcelona”.

“Algunas chicas se han puesto en contacto conmigo cuando han conocido mi historia y me han contado cosas horribles -explica-, pero yo lo único que puedo hacer es escucharlas, no puedo decirles lo que tienen que hacer”.

“La empatía es la clave -añade-, por eso me ha dolido tanto el silencio que he notado a mi alrededor cuando he sido atacada en redes. Personas que luchan contra la islamofobia y el racismo no me han defendido cuando he sido discriminada por ser mujer”.

“Hay mucho machismo dentro de mi comunidad y es una gran hipocresía pedir igualdad de derechos cuando eres incapaz de defender los derechos humanos en general”, asegura Miss Raisa. “El etnocentrismo, el pensar que lo tuyo es mejor que lo del resto. Eso yo lo experimento muchísimo. De hecho, ayer mismo estaba haciendo un directo y había comentarios de gente diciendo: “Vete a tu país”, sin saber cuál es mi país. Yo llevo toda mi vida aquí. No me puedes decir que este país no me pertenece a mí también. He construido mi vida en base a todo esto. Pues había gente marroquí diciéndome: “No, porque tú vas de española y no lo eres... Lo de Marruecos es mejor que...” Te acaban poniendo de los nervios porque es gente que sufre mucho racismo y luego son los primeros en ser racistas con otros marroquíes. No es correcto ese pensamiento: pensar que lo tuyo es mejor que lo del resto y luego te quejas de que haya gente que sea racista contigo si transmites esa soberbia”, concluye.