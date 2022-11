Hoteles embrujados

¿Alguna vez ha visitado un hotel y ha sentido que ‘algo estaba mal sin poder identificarlo? ¿O experimentó algo extraño e inesperado durante su estancia? Algunas personas atribuyen las historias de terror de los hoteles a una imaginación demasiado exuberante, pero otras apuntan a lo sobrenatural.

Sam Bompas y Harry Parr, cofundadores del estudio de diseño de experiencias gastronómicas multisensoriales, que integran estímulos visuales, sonoros, gustativos, aromáticos y táctiles, Bompas & Parr (B&P), en Londres (Reino Unido), han recopilado algunas de las experiencias más inquietantes descritas por algunos visitantes de determinados establecimientos hoteleros.

HOTEL WELLINGTON DE BOSCASTLE. Todo comenzó cuando reservaron una estancia en el Hotel Wellington en Boscastle (www.wellingtonhotelboscastle.com), situado en Inglaterra (Reino Unido) cerca del Museo de Magia y Brujería (https://museumofwitchcraftandmagic.co.uk).

Tras efectuar su reserva, leyeron una reseña que afirmaba que la habitación que habían reservado estaba encantada, según revela la revista Fast Company. “Nos estábamos hospedando en el Hotel Wellington, que data del siglo XVI. Estábamos en la habitación número 9, situada en la torreta del edificio”, recuerdan.

Deseosos de saber más sobre la emocionante situación de la torreta, descubrieron en Tripadvisor una reseña titulada “¡¡¡NO TE QUEDES AQUÍ ... ES UNA PESADILLA !!!”.

“Es la historia de una escalofriante visita recibida a primera hora de la mañana, de una extraña sensación que paralizó y asustó al huésped”, señalan. Aunque ellos mismos no experimentaron nada sobrenatural en el hotel, aquel comentario de un huésped del Wellington despertó su interés y los impulsó a buscar más historias de este tipo, en las reseñas en línea publicadas en popular sitio de viajes Tripadvisor, por personas que se hospedaron en distintos hoteles del mundo.

El resultado de la investigación de B&P (http://bompasandparr.com) es el libro Historias de fantasmas de Tripadvisor, que recopila 39 reseñas publicadas en su web, junto con más de 40 imágenes de los hoteles elegidos y sus espacios más fantasmagóricos. “Esta primera colección de reseñas en línea sobre los hoteles embrujados está dedicada a todos los que trabajan en la hostelería, y es una publicación horrorosa, indecorosa y cómica a la vez”, señalan Sam Bompas y Harry Parr.

Señalan que estas historias de terror ilustradas fueron recopiladas en todo el mundo, desde Boscastle hasta Chicago, y cada una de ellas produce una sensación de horror progresivo, a medida que se avanza en la lectura de este libro, que recomiendan leer “debajo de las mantas, iluminando sus páginas con la linterna del teléfono móvil y sintiendo el calor de nuestro propio aliento”. “Tras la apariencia de la hospitalidad de algunos hoteles se esconde una sensación de algo más: sonidos espeluznantes sin un origen en particular, pasillos que no se registran por completo en los planos, puertas que se abren de forma inesperada, alfombras con auras amenazadoras”, señala el arquitecto Sam Jacob, uno de los primeros lectores de este libro que pone los pelos de punta.

MALMAISON OXFORD CASTLE. Una de las reseñas favoritas de Jacob y de los autores del libro es de agosto de 2016 y se refiere al fantasma de la habitación 212 del Malmaison Oxford Castle, un hotel boutique en Oxford, Inglaterra. “La semana pasada pasé un par de noches en este hermoso hotel. Es precioso, la comida es excelente, y también lo es el servicio”, comienza explicando el huésped. “El único inconveniente, y no digo esto a la ligera, ya que hasta ahora no creía en ellos, es que hay un fantasma realmente desagradable que visitó la habitación ambas madrugadas entre las 3:00 y las 3:30 horas”, prosigue. Explica que la primera madrugada vio al fantasma después de ser despertado por un fuerte olor a orina. “Había corrido los dos juegos de cortinas de las ventanas y me levanté de la cama para investigar, sin encender las luces de la habitación”, señala. “El fantasma estaba de pie junto al armario, frente a la puerta, frente a mí. No vi su rostro, ni la mayor parte de su cuerpo; solo sus piernas con pantalones de lana de la rodilla para abajo y sus zapatos gruesos. Era una sombra oscura”, prosigue la reseña del huésped. “No quería asustarme, a pesar de que las vibraciones que estaba emitiendo eran muy malas ... no eran buenas”, puntualiza.

“La siguiente noche de mi estancia, a alrededor de la misma hora, de repente la habitación se puso extremadamente fría, como el hielo. Sentía mi cuerpo congelado bajo el edredón. Me dolían los brazos y las piernas por el frío”, prosigue. “Era extraño, ya que era un día muy caluroso y soleado de agosto y no tenía aire acondicionado en la habitación. Esto duró unos diez minutos, como la experiencia de la noche anterior...”, concluye.

LANSDOWNE STRAND HOUSE, CALNE, INGLATERRA. “Mi ‘otra mitad’ se hospedó en noviembre de 2016 en este hotel con cuatro compañeros. La recepcionista tuvo un comportamiento pasivo agresivo y sarcástico con él, como si mi compañero no fuera de su agrado”, comienza esta reseña de alguien muy cercano al huésped que vivió esta historia. Prosigue señalando que “sin pensarlo mucho, la recepcionista les dio a cada uno las llaves de su respectivas habitaciones (tenían una cada uno) y hacia allí se fueron”.

“Todos tenían habitaciones en el lado más nuevo del edificio, excepto mi compañero, al que le tocó una habitación en la parte superior del lado antiguo del hotel, que tenía rejas en la ventana y parecía estar a un millón de millas de todos los demás”, continúa. “En la habitación se sentía algo inquietante, pero mi compañero pensó que se debía al hecho de que estaba solo, lejos de todos los demás”, señala la reseña.

“A eso de las 7-8 de la tarde, mientras mi compañero se estaba relajando en su habitación, la puerta del armario se abrió por sí sola. Él la cerró y pisó el suelo para comprobar si aquello sucedió debido a una tabla suelta, pero el suelo estaba bien”, explica. “Trató de olvidarlo, pero luego la puerta del baño se cerró por sí sola. No había ventanas abiertas ni corrientes de aire entrando en la habitación, por lo que aquello era inexplicable”, señala.

“Cuando él me contó todo esto, investigué ‘en línea’ y descubrí una publicación de un ex empleado del establecimiento afirmando que nadie entra en la habitación 242 porque siempre suceden cosas extrañas. Y esa era la habitación de mi compañero”, señala el autor de la reseña, quien se pregunta ¿...es que está encantada?

...Y OTRAS 36 HISTORIAS QUE ERIZAN LA PIEL . Estas son solo dos de las historias recopiladas por Bompas y Parr, en su país de origen, pero hay casos similares en todo el mundo. Las historias de Ghost Stories of Tripadvisor fueron reseñadas por unas personas que “curiosamente, no parecen, en general, haber disfrutado de la experiencia, lo que hace pensar que su testimonio es aún más confiable”, según otro de los lectores del libro, el empresario Viktor Wynd, coleccionista y propietario de un Museo de Curiosidades. El propio Wynd adelantaba en la web de B&P que hizo una reserva de la habitación 242 en Lansdowne Strand House y que lo primero que le sorprendió es que no tuviera que pagar un sobreprecio por ocuparla y que se mostraba impaciente por llegar allí. Pero desconocemos el final de esa historia...