Judas y otras traiciones

Traición: Defraudar la confianza depositada. Violación de la fidelidad o lealtad. Delito que se comete contra la patria o contra el Estado en servicio del enemigo alevosamente faltando a la lealtad. Así la define el diccionario.

Un delito gravísimo que el mismo Dante situó en los últimos círculos del Infierno y cuyo pago era la muerte y el mayor de los desprecios. Sin embargo, el concepto de traición es algo ambiguo, y las razones para utilizarla muy variadas. La traición es un concepto muy ambiguo que se ha empleado desde siempre para combatir a enemigos políticos pero también para justificar fracasos. La traición es el más grave de los pecados en la tradición occidental, y no existe delito peor considerado que éste que consiste en defraudar la confianza ajena. No obstante, la Historia mundial se ha forjado en gran medida sobre un alud de traiciones que han alterado el curso de los acontecimientos, a menudo con resultados imprevistos. Desde el apóstol maldito, Judas Iscariote, hasta el colaborador que vendió a la CIA el escondrijo de Osama ben Laden, pasando por Efialtés, el conde don Julián o Mata-Hari son personajes denostados pero también determinantes en el devenir histórico. El faraón Akenatón, los patriotas americanos de George Washington a Simón Bolívar, los revolucionarios bolcheviques, el general Franco... Todos, a su manera, cometieron actos que en su momento fueron tachados de traición por los gobiernos a los que combatieron.

Los Rosenberg, Dreyfus, Benedict Arnold... todos ellos traidores en alguna medida, pertenecientes a una estirpe que, si pudiéramos creer lo que dicen los textos sagrados, comenzó antes de la propia Creación, con el levantamiento de un grupo de ángeles contra el poder de un dios malhumorado. La traición puede ser, al menos en parte, una forma más de rebelión.

Está claro que Judas Iscariote, apóstol de Jesucristo, sigue siendo hoy, veintiún siglos después, el símbolo de la traición, algo que se debatió cuando en 2006 se anunció la autenticidad de su “evangelio”, en el que se cuestionan las razones de su traición, pasando a convertirlo de traidor en mártir.

Uno de los casos más curiosos en la historia de la traición es la del griego Eróstroto, quien quemó el templo de Afrodita sólo para que su nombre fuera reconocido y pasara a la posteridad. Y así fue, de ahí que la enfermedad que supone seguir su estela, esto es, hacer una barbaridad para ser famoso, se conoce como ‘erostratismo’. Pocos recordaban al traidor griego Efialtes, hasta que la superproduccción 300, la película de Zack Snyder basada en el tebeo de Frank Miller, lo llevó al estrellato cuando los espectadores vieron cómo el ejército de Esparta caía en la batalla de las Termópilas después de que Efialtes ejerciera su traición ante el rey de los persas.

Cada época de la historia es rica en traidores, pero es difícil juzgar las traiciones de poder en algunos momentos, ya que casi todos los que han ocupado el poder, en algún momento, han traicionado a alguien para obtenerlo. Es el caso de Julio César, considerado víctima de una de las traiciones más populares de la historia, con frase incluida: ¡Bruto. Tú también hijo mío!. Si bien es cierta su muerte a traición, también es verdad que en su ascenso al poder había traicionado a otros.

O Napoleón, durante un tiempo considerado un traidor por haberse alzado contra los últimos retazos de los principios revolucionarios para construir un imperio. Hoy, siglos más tarde, nadie se fija en ese detalle, sino que destaca su figura como gran estratega, militar y emperador. Las revoluciones hispanoamericanas estuvieron cuajadas de traiciones, como la que acabó con la vida del líder de la revolución mexicana Emiliano Zapata, arrinconado en la hacienda de un general que le hizo creer que su guardia iba a rendirle armas cuando realmente se convirtió en su pelotón de ejecución. Entre los grandes traidores políticos figura el mariscal Pétain, líder de la lucha del Ejército francés contra los nazis, a quienes había vencido en algunas batallas.

Cuando la Francia recién ocupada por Alemania dejó el país en manos de Pétain, para sorpresa de todos, el general puso Francia en manos de los nazis, dividiendo así la nación en dos: la colaboracionista y la que luchaba por la resistencia.

Otro ejemplo de la ambigüedad política de la traición es la de Francisco Franco, general traidor a la República española primero, héroe de guerra y generalísimo durante los 40 años siguientes y, desde entonces dictador político. Es difícil que un hombre tolere el apodo que tuvo para la posteridad si, como a Robert Ford, lo llamaron “el cobarde”. Este pistolero y ladrón fue parte de la mítica banda de Jesse James, en Estados Unidos.

James era uno de los criminales más buscados y Ford, un joven que se unió, en 1880, a la banda para realizar varios robos. Ford supo ganarse la confianza del líder y formó parte de su grupo íntimo, muy cercano a su familia. A pesar de toda la confianza, el 3 de abril de 1882, Ford, que soñaba e idolatraba a Jesse James, lo asesinó de un tiro en la cabeza mientras el jefe de la banda estaba de espaldas. La reacción fue inmediata, ya que Robert Ford fue apodado “el cobarde” y el 8 de junio del mismo año, un admirador de Jesse James entró a un local donde estaba Robert, lo saludó y le voló la cabeza. Robert Ford está en el cementerio Sunny Slope en Richmond, Misuri.​ En su lápida lleva la inscripción: El hombre que disparó a Jesse James.

Todas las épocas son ricas en traidores, pero la sociedad actual es la más proclive a la traición ya que hoy no existen traidores individualizados. La traición se ha convertido en conspiración. No vivimos en una sociedad individualista y por tanto un solo individuo no tiene la capacidad de traicionar a toda una comunidad, por eso debe aliarse con otros para hacerlo, y ahí es donde nace la conspiración. El ejemplo más claro es la crisis financiera actual. No hay una sola entidad financiera culpable y por eso quedará impune.

El hecho de que la traición reine en el siglo XXI se debe a la ambigüedad moral dominante. Antes -había una moral natural respetada históricamente por las civilizaciones, pero hoy vivimos bajo el lema de que todo se puede justificar y los conceptos de lealtad y fidelidad no se usan. En la Divina Comedia Dante reserva el círculo más profundo del infierno para los traidores, cuyo comportamiento suele suscitar un gran desprecio. Aunque, ¿quién está libre de culpa?