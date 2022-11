La hija de la lluvia

Apenas suena el timbre, Begoña abre la puerta y me regala una sonrisa de película. “Te estaba esperando desde temprano”, dice mientras me abraza como si nos conociéramos de toda la vida. Siento como su cuerpo frágil se funde con el mío y emocionada, se le empañan los vidrios de los anteojos. Suspiro y no quiero soltarla porque me recuerda a mi abuela; en sus ojos cansados, huellas del paso de muchos años intensamente vividos, están simbolizados todos los adultos mayores que la sociedad cada día acostumbra a respetar menos. “Vení, pasá, pasá, te cociné algo rico” me susurra al oído la gallega. Para mi era un honor que me hubiera invitado a su casa y el olor a pimentón de la salsa que había preparado me transportó definitivamente de regreso a la infancia.

Todo había comenzado unos días antes, cuando me escribió un mensaje privado por Facebook un viejo compañero de la escuela primaria, Pablo. Hacía mucho que no charlábamos; me contó que había visto los artículos que escribo en EL CORREO GALLEGO y se los había leído a su abuela, Begoña que quiso conocerme. Es muy probable que haya pensado en que por escribir en un diario yo sería alguien importante pero lo importante es que Doña Bego, como todos la llaman, es una gallega de pura cepa y necesitaba compartir la morriña con alguien. Según su nieto “no deja de hablar un minuto de Galicia” aunque haya llegado de pequeña y como le habían gustado las notas sobre la emigración, quiso verme. Por supuesto que acepté.

“Que bueno que viniste, nene. Yo se que vos escribís sobre Galicia porque Pablo me contó y me leyó algunas cosas, pero mis nietos vienen poco a verme. Están todo el día con el telefonito y se olvidan de los viejos. Los diarios antes los tenías en la mano, era mucho más fácil... ahora está todo en la internet. Y encima que no entiendo como se usa la computadora, nadie tiene paciencia para enseñarme.” No hay problema Bego, ¿querés que te lea alguno yo? respondí, mientras Pablo, celoso, me miraba con cara de enojado y se iba a fumar un cigarrillo al patio. Busqué alguno de mis artículos pero a los pocos segundos de comenzar a leer, me interrumpió con un monólogo lleno de picardía y ternura.

“Yo nací en un pueblo llamado Pobra do Caramiñal, en A Coruña, sobre la ría de Arousa. Vinimos a Buenos Aires a principios de la década de 1950. Yo tenía 9 años pero me daba cuenta de las cosas, nunca fui tonta. Había mucha pobreza en casa; mamá a veces decía que le dolía la panza y que no tenía hambre, pero era para dejarnos comida a mis hermanas y a mi. Mi único juguete era una muñeca de trapo que me había regalado una vecina costurera. Papá trabajaba en el monte, era leñador y se quedó sin trabajo, por eso aceptó viajar a Buenos Aires. Mi tío José lo había reclamado y nos vinimos todos juntos en barco desde Vigo”. Hizo un silencio y me sirvió estofado: “ay, nene, comé, comé”, dijo, pero el lector ya se había convertido en oyente. Y continuó su relato.

“En esa época los niños preguntábamos poco y no nos explicaban nada, pero una noche papá nos juntó a las tres hermanas y nos contó que íbamos a hacer un viaje porque había conseguido un nuevo trabajo. Cuando por fin llegamos al puerto después de tantos días, no entendía porque mi padre aceptaría un trabajo tan lejos de casa... que ingenua era. Nos instalamos en una pensión del barrio de Barracas, en esas casas tipo chorizo. Una habitación para cada familia y el baño y la cocina eran compartidos. Lo bueno de haber tenido esa edad es que lo vivía como una aventura, no era consciente que habíamos llegado hasta el fin del mundo porque en Galicia no teníamos ni para comer”.

La historia de miles de emigrantes se repetía en la vida de Begoña, pero su ternura y picardía en la manera de compartir vivencias hacían especial escucharla: imagínense el carisma de la gallega y lo entretenido que estaba que me olvidé hasta de comer. “En la escuela se burlaban mucho de mi nombre, porque acá es muy poco común. Ahora le dicen buyin (sic), pero en esa época uff, era bravo, me hacían sentir mal. Siempre recuerdo a un muchachito llamado Rubén que me decía Vergona y me volvía llorando a casa, hasta que me cansé y le pegué una patada en los huevos. Al otro día me saludó y me dijo hola Begoña, como estás, que lindo nombre tenés. Nunca más me molestó”. Y ríe a carcajadas.

A los 17 años quedó huérfana: sus padres fallecieron con un mes de diferencia. “Apenas terminé la escuela secundaria, mamá se enfermó y murió repentinamente. Mi papá no pudo soportarlo, entró en una depresión que ni le permitía levantarse de la cama y muy pronto falleció de tristeza. Una de los últimos días me llamó a su habitación y me contó que después de tener a mis dos hermanas, mamá corría riesgo de vida si quedaba otra vez embarazada, pero quería tener otra hija. Y una noche que fueron a cuidar el rancho de un familiar en Muxía, hicieron el amor bajo una tormenta impresionante. A los nueve meses, en otra noche de temporal, nací yo. Por eso siempre digo que soy la hija de la pasión... y de la lluvia”.

Poco tiempo después, el amor llegó a su vida. “Yo era linda, siempre me gustaba arreglarme y salir de fiesta. Iba a las asociaciones gallegas, bailaba bien y tenía muchos candidatos”, confiesa con picardía. “Te digo la verdad nene, quería ponerme de novia con un gallego como yo. Y mirá que había muchos eh, pero todos eran iguales, se hacían los buenitos, los simpáticos pero al final solo querían ‘eso’. Con un argentino no quería casarme, porque pensaban que todas las gallegas éramos una campesinas brutas, había mucho prejuicio. Gracias a Dios mi vida cambió cuando conocí a Ramón, el hombre de mi vida. Un caballero, romántico, elegante y respetuoso con el que tuvimos 5 hijos y 12 nietos. El único problema es que era asturiano. Yo te dije nene, quería un novio gallego... pero bueno, Asturias queda ahí nomás, es muy cerca”. Y vuelve a estallar en carcajadas.

Casi sin darnos cuenta, del mediodía habíamos pasado al atardecer. Pablo, el nieto, hacía rato que se aburría sentado en un sillón y yo seguía escuchando con atención a la gallega. Ya era hora de volver a casa y dejarla descansar; Begoña hace poco tiempo salió de una difícil internación y aunque su eterna sonrisa no lo delate, confiesa que “hay mucha humedad y me duelen los huesos, pero hoy fue un día hermoso porque viniste a visitarme”. Antes del último de los cien besos que le dí al despedirme, me pidió que vuelva a verla pronto. “Al final no comiste nada, nene. La próxima vez que vengas, ¿podés leerme alguna de las historias que escribís para el diario?” Por supuesto que voy a volver, Begoña de mi corazón. Y la historia que voy a leerte es esta, la tuya.