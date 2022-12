“NO tengo miedo de que se pierdan en la actual crisis derechos conquistados”

Ana Belén protagoniza Eva contra Eva, la versión teatral de una de las películas míticas del cine, Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz, dirigida por Silvia Munt, un trabajo que ha supuesto un “reto” para la actriz, que desmonta la confrontación entre mujeres.

“Nuestra generación hemos tenido motivos para estar cabreadas”, dice la actriz en referencia a que a una determinada edad, “salvo en el teatro donde hay personajes fuertes y protagónicos”, las mujeres estaban “solo de soporte” del actor principal.

Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya completan el reparto de Eva contra Eva, con texto de Pau Miró.

Silvia Munt y Ana Belén no coincidían trabajando desde la película La pasión turca y su reencuentro ha sido un mano a mano de “colega a colega”, ha explicado la directora, que ha asegurado que tuvo la “osadía de proponerle el papel porque no veía a otra persona que no fuera Ana” en el papel de Margo Channing, y obtuvo un “sí, casi en el acto”.

La película que protagonizaron Bette Davis y Anne Baxter desvela los entresijos del teatro a través dos actrices que rivalizan por el éxito, pero en su versión teatral cambia “la mirada sobre la mujer. Habla sobre una mujer madura y una joven sin miradas apriorísticas”, explica Munt, quien advierte que da voz a todos los personajes y a los motivos por los que actúan de una manera determinada.

Ana Belén asegura que partiendo de unos personajes míticos hay una relación nueva, “una lucha entre una generación joven que quiere conseguir su lugar y una generación mayor que pelea por mantener el suyo. Una lucha que se establece en todos los órdenes” de la vida.

Asegura que ni siquiera cuando empezó vivió esa rivalidad, “quizá tan solo un segundo en la manera de hacer”. Llegaba con la teoría aprendida al Teatro Español, “pero rápidamente me di cuenta de que con la teoría no era nada, una mierda”.

Recuerda con admiración a sus compañeros de entonces, Julieta Serrano, Berta Riaza, Carlos Lemos y tantos otros “sin los que no sería nada. Soy producto de haber estado entre bambalinas escuchándoles, riéndome con ellos, estando a su lado”.

Apunta que ese espíritu lo ha vivido igual ahora trabajando en una serie con gente joven, donde “se ha establecido una relación fantástica porque todos teníamos claro que si no se hace equipo, no funciona”.

La actriz asegura que en su generación las actrices han tenido motivos para estar “cabreadas, pero todas. Hemos vivido tantas cosas, hasta esa explosión que fue la transición” y se lamenta de que en el cine, no solo en el español, -salvo excepciones- las mujeres estuvieran de soporte. “¿Por qué no podemos tener el mismo peso que tiene un actor?”, se pregunta.

En la misma línea, la directora de Eva contra Eva indica que se intenta enfrentar a actrices jóvenes con maduras “y no es necesario, lo que hace falta es que haya trabajo y mayor entrada a la mirada femenina” en distintos ámbitos de la cadena, algo que comienza a estar más equilibrado que cuando empezó a dirigir. Mel Salvatierra es el contrapunto de esa mujer joven que quiere alcanzar el éxito y encontrar un espacio propio en su profesión. “Me siento feliz de dar voz a una generación que estamos un poco enfadados” y reclama más espacio para mujeres directoras o dramaturgas.

Munt describe la obra como una comedia divertida, que destila ironía, un thriller psicológico que “destapa el juego de espejos que es la vida” y lanza preguntas sobre cómo nos vemos, desde qué perspectiva nos ven los demás o cómo quisiera verme. Ana Belén y Silvia Munt reconocen que para el público resulta atractivo que una obra refleje el mundo del espectáculo “porque retratan a personajes desinhibidos” que hablan sin tapujos de lo que le también le ocurre al resto del mundo. “Nos pasan las mismas cosas, pero amplificadas”.

Ambas, que han recogido diferentes galardones a lo largo de su carrera, se han mostrado sorprendidas de que el Festival de San Sebastián eliminara el premio por distinción de sexo en interpretación.

“Me quedé perpleja, me chocó, no lo he entendido. Toda la vida los ha habido así en todos los festivales”, ha señalado Ana Belén, mientras que Silvia Munt ha señalado que “no hay que quitar, hay que dar más premios y si puede ser que estén dotados económicamente, como los de literatura”. Ana Belén afirma que no tiene “miedo” de que se pierdan en la actual crisis derechos conquistados, pero cree que hay que estar “alerta” porque “a la mínima” puede filtrarse “un discurso homófobo o machista, que sabes de dónde viene, evidentemente, sabemos quiénes son, quiénes están ahí”, señala la artista durante la entrevista, en la que ha afirmado que el mayor peligro para la sociedad sería “dar marcha atrás en tantas libertades que se han conseguido y que son básicas”.

REIVINDICAR LA “SANIDAD PÚBLICA”. Ante las voces críticas por la gestión del Gobierno en la cultura, Ana Belén cree que no es “insuficiente”, porque “se está haciendo lo que se puede, tratando de no dejar a la gente atrás, no solo en la cultura”. “Si esto ocurriera solo en nuestro país el discurso sería otro. Pasa a nivel mundial, esta incertidumbre se está viviendo en todo el mundo, creo que como vamos aprendiendo en la medida en la que lo vamos pasando tampoco es como para quejarse mucho”, ha dicho.

La artista, quien afirma sentirse representada por “algunos” políticos, ha señalado que no le gusta “la bronca” y, si hay que reivindicar, hay que pedir “que la gente no se muera de hambre y tenga un mínimo de seguridad”. En cualquier caso, cree que “hay que reivindicar que colectivos que han estado en primera línea estén con todas garantías, seguridad y medios”, en referencia a la “sanidad pública”. Durante el confinamiento, la actriz y cantante asegura que ha tratado de “reflexionar poco” y tener “la cabeza ocupada para no pensar” en lo que estaba ocurriendo y en “lo mal que lo ha pasado mucha gente”, aunque afirma que ha tratado de estar “muy informada”, ha seguido comprando los periódicos cada día y ha estado “pegada a la radio”, aunque con “higiene mental y distancia”.

Cuando todo pase, aunque es “optimista”, tiene dudas acerca de si la pandemia va a “hacer mejores a los seres humanos”. “La gente que era buena y solidaria va a seguir siéndolo y la gente mala va a seguir igual. individualmente no sé si habremos sido capaces de aprender algo de este horror”, ha dicho. Como muchos españoles, la actriz ha salido a aplaudir todos los días a las 20.00. “Al principio ponía ‘Resistiré, pero el día que murió Aute para mí se acabó. Fue un día muy triste y no tenía ganas de música”, afirma.

“YA NO ME CONSIDERO COMUNISTA”. La esposa de Víctor Manuel ha hablado sin tapujos de la política de hoy en día pero también sobre Santiago Carrillo, afirma: “las veces que coincidí con él fue muy simpático”. También, sobre La Pasionaria, que recuerda: “Quiso vernos cuando regresó a España. Conservo con mucho cariño una cajita rusa que nos trajo de Moscú”.

Sin embargo, Ana Belén manifiesta que no se considera comunista: “Ya no me considero comunista. Incluso en la época en la que militaba en el PCE para mí el sistema de la Unión Soviética nunca fue el modelo. Y tanto no lo fue, que estábamos más cerca de lo que significó el Partido Comunista Italiano que cualquiera de los partidos de la URSS”.