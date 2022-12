Películas navideñas para ver en familia

La Navidad es sinónimo de momentos únicos en familia, y si hay algo típico de estas fechas son las películas que transcurren en esta época. Se trata de grandes clásicos que seguramente hayamos visto mil veces, pero que nos harán disfrutar una y otra vez de una tarde de peli, manta y mucho espíritu navideño junto a nuestros hijos.

QUÉ BELLO ES VIVIR (1946). El clásico por excelencia de la Navidad es esta preciosa película de Frank Capra, considerada una de las mejores de la historia del cine. Protagonizada por James Stewart, nos cuenta la historia de un hombre que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad, su generosidad y su altruismo, y cuyo propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de su ángel de la guarda; que le muestra cuántas vidas ha afectado con su ayuda, y cómo sería la vida en su entorno si él nunca hubiera existido. Con preciosos mensajes sobre cuánto podemos significar para quienes nos rodean; se trata de una historia que reflexiona sobre la condición humana, y es imprescindible verla en familia al menos una vez en la vida.

DE ILUSIÓN TAMBIÉN SE VIVE (1947). Otro clásico de la Navidad en el que Doris, la ejecutiva jefe de los grandes almacenes Macy y madre de una niña de 10 años, contrata a Kris Krimble, un viejecito barbudo y simpático, para que haga de Santa Claus. El anciano acapara pronto la atención de todos por su derroche de simpatía y alegría navideña y, sobre todo, porque afirma que es el verdadero Santa Claus. Protagonizada por Maureen O’ Hara y una jovencísima Natalie Wood, la película nos habla de la importancia de vivir con ilusión y critica cómo a veces el consumismo se impone al verdadero sentido de la Navidad.

SOLO EN CASA (1990). Cuando la familia de Kevin se marcha de viaje navideño a Francia olvidándose de él, este niño de 8 años celebra por fin quedarse solo en casa. Lo que no sabe es que dos ladrones muy peculiares tienen un plan para desvalijar su hogar durante las vacaciones. Sin embargo, los ladrones se encontrarán con que Kevin es un niño con muchos recursos para evitar ese robo. Típicamente navideña y ya convertida en un clásico, la película basa su humor en los ataques de Kevin a los dos ladrones, muy al estilo de las comedias ‘de golpe y porrazo’ y nos transmite mensajes sobre el valor de tener a tu familia cerca.

EDUARDO MANOSTIJERAS (1990). El director Tim Burton dirige esta fantasía romántica en forma de cuento sobre un hombre creado artificialmente con tijeras en lugar de manos. Un día es descubierto en lo alto de un castillo por una tierna mujer dedicada a la venta de cosmética a domicilio, que decide adoptarlo como un miembro más de su familia. Con importantes mensajes sobre la compasión, nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en base a sus apariencias.

EL GRINCH (2000). Dirigida por Ron Howard, esta película basada en el cuento navideño How the Grinch stole Christmas de Dr. Seuss, nos cuenta la historia de un misántropo de pelo verde que odia la Navidad y vive aislado junto a su perro Max en lo alto de una montaña. Para vengarse de las ofensas de los vecinos del pueblo, un buen día decide disfrazarse de Santa Claus y robar la Navidad. Finalmente todos se darán cuenta de que el espíritu navideño va más allá de los regalos y la decoración. Una divertida película protagonizada por Jim Carrey que nos enseña que no podemos dañar a los demás solo por ser diferentes.

Y si queréis disfrutarla en su versión animada, no os perdáis la película estrenada en 2018.

ELF (2003). Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro de un saco de regalos de Santa Claus y acaba en su taller del Polo Norte. Es adoptado y educado como elfo, pero al crecer se hace tres veces más grande que los demás. Deciden que lo mejor para él será encontrar a su verdadera familia, por lo que viaja a Nueva York para encontrar a su padre, un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero, que figura en la lista negra de Santa Claus. Cuando la Navidad se acerca, decide aprovechar sus conocimientos para ganarse el amor de su familia y, además, salvar el espíritu navideño tanto en Nueva York como en el resto del mundo. Una película que fomenta valores como la honestidad, la aceptación y la integridad.

LOVE ACTUALLY (2003). Poco antes de Navidad, en Londres, vemos cómo se entrelazan diferentes historias de amor en esta comedia romántica convertida ya en un clásico navideño. Con el lema ‘el amor se encuentra en todas partes’, veremos nacer y desarrollarse distintos romances y cómo los personajes luchan por conseguir el amor. Pese a todo, la película muestra (con humor) comportamientos tóxicos y referencias sexuales de diversa índole, por lo que es adecuada para ver únicamente con hijos adolescentes.

UNA NAVIDAD DE LOCOS (2004). Cuando su única hija adolescente se va de casa, el matrimonio Krank decide saltarse las Navidades y marcharse de vacaciones. Sin embargo, en el último momento su hija cambia de opinión y decide volver a casa junto a su prometido. Así, los Krank tienen el reto de montar la mejor Navidad en tan solo 12 horas. Una comedia navideña protagonizada por Jamie Lee Curtis y Tim Allen, que hará reir a toda la familia.

POLAR EXPRESS (2004). Una película de animación dirigida por Robert Zemeckis y realizada con tecnología motion capture, basada en el libro infantil de mismo título de Chris Van Allsburg. En ella, un niño que duda de la existencia de Santa Claus, se encuentra una noche con el Polar Express, un tren que viaja hacia el Polo Norte en el que vivirá numerosas aventuras. La película transmite maravillosos mensajes sobre la importancia de creer y mantener la ilusión o el valor de la amistad.

JOYEUX NOËL (2005). Una historia real que ocurrió durante la I Guerra Mundial, cuando durante la Navidad unos soldados decidieron olvidar sus diferencias, enterrar juntos a sus muertos, jugar al fútbol, y salvarse mutuamente de los ataques de artillería provenientes de los ejércitos a los que sirven. Sin embargo, sus actos serán duramente castigados por sus superiores. Una película que nos ayuda a creer en la bondad innata del ser humano en los momentos más difíciles.

CUENTO DE NAVIDAD (2009). Ebenezer Scrooge es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. Pero cuando el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver, el corazón del viejo avaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor. Una película de Robert Zemeckis, realizada con tecnología motion capture.

ARTHUR CHRISTMAS: OPERACIÓN REGALO (2011). Esta comedia familiar de los creadores de Chicken Run y Wallace & Gromit revela la increíble respuesta, hasta ahora nunca descubierta, a la pregunta que todos los niños se plantean: ¿cómo reparte Santa Claus todos los regalos en una noche? La solución está en la apasionante operación secreta de alta tecnológica que se lleva a cabo bajo el Polo Norte. Una buena forma de recordar el verdadero espíritu de la Navidad, y la importancia de una familia unida y de ser generosos.

FROZEN, EL REINO DEL HIELO (2013). Uno de los últimos grandes éxitos de Disney es esta película animada que nos cuenta la historia de cómo una profecía condena al Reino de Arendel a un invierno eterno. Anna, hija de los reyes, se ve obligada a unirse a Kristoff, un audaz hombre de las montañas, y emprender un viaje épico en busca de su hermana, la Reina de la Nieve para poner fin al gélido hechizo. La película, imprescindible para ver con niños, transmite importantes mensajes acerca del amor incondicional entre hermanas, ser fiel a uno mismo y no tener miedo de nuestro propio poder; y contiene una banda sonora excepcional.

CAMBIO DE PRINCESA (2018). Cuando una repostera de Chicago y una futura princesa descubren que parecen gemelas, traman un plan para hacerse pasar la una por la otra durante las Navidades. Protagonizada por Vanessa Hudgens, esta película de Netflix transmite valores acerca de la importancia de ayudar a los demás y sobre cómo debemos mantener todo el año los valores de la Navidad.

Adictos a las comedias románticas, estáis de suerte.