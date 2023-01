Treinta años sin Audrey Hepburn

Eterno ícono de elegancia en la gran pantalla, pocas leyendas de Hollywood han marcado estilo y dejado una huella tan grande en el cine como lo hizo Audrey Hepburn, actriz inolvidable de la época dorada de la meca del cine y uno de los mayores mitos de la industria cinematográfica, considerada por el American Film Institute como la tercera más importante de la historia.

Después de triunfar en Broadway con Gigi (1951), Audrey Hepburn alcanzó el estrellato con Roman Holiday (1953), primera película que protagonizó en Hollywood y por la que se alzó con el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA por el mismo papel. Como actriz de teatro, aquel mismo año ganó el premio Tony por su interpretación en Ondine.

Protagonista de clásicos como Sabrina (1954), The Nun’s Story (1959), Breakfast at Tiffany’s’(1961) o Wait Until Dark (1967), por las que tam bién optó al Oscar, Audrey Hepburn, que nunca se vio a sí misma como el icono del cine en el que se había convertido, recibió en 1990 el premio honorífico Cecil B. DeMille de los Globos de Oro por su célebre carrera cinematográfica y, entre otros reconocimientos destacados, figuran un Emmy e incluso un premio Grammy.

War and Peace (1956), Love in the Afternoon (1958), Charade (1963), My Fair Lady (1964), Two for the Road (1967), por las que la actriz fue candidata al Globo de Oro, también destacan en una de las filmografías de mayor éxito en los años 50 y 60.

Después de Wait Until Dark y Two for the Road, transcurrió casi una década hasta la vuelta de Hepburn a la gran pantalla, con Robin and Marian (1976). Bloodline (1979), They All Laughed (1981) y un cameo en la película Always (1989), de Steven Spielberg, fueron las últimas apariciones en la gran pantalla de la actriz, que falleció el 20 de enero de 1993.

UN DIAMANTE QUE SIGUE BRILLANDO. “Probablemente tengo la distinción de ser una estrella de cine que, según todas las leyes de la lógica, nunca debería haberlo logrado. En cada etapa de mi carrera, carecía de la experiencia”, afirmaba la introvertida Audrey Hepburn, para quien “interpretar a la chica extrovertida de Breakfast at Tiffany’s fue el papel más difícil que he hecho”.

El papel de Holly Golightly estaba pensado para otro ícono, Marilyn Monroe -íntima amiga de Truman Copote, autor de la novela en la que se basa la película– pero acabó por ser el más célebre de la carrera de Audrey Hepburn, y su imagen en Breakfast at Tiffany’s es la más recordada de la actriz, que fue clave para el gran éxito del filme.

El guión que Hepburn utilizó en el rodaje de la película se vendió en 2017 por 846.000 dólares en una subasta en Londres de decenas de objetos que pertenecieron a la actriz, en la que las 140 páginas con anotaciones realizadas por Audrey Hepburn, en las que se incluyen escenas que nunca aparecieron en la gran pantalla, fueron el principal atractivo.

Según la casa de subastas Christie’s, el precio alcanzado por la copia de Breakfast at Tiffany’s es el más alto pagado nunca por un guión.

El éxito de la subasta es muestra de que el interés y la admiración por la estrella que deslumbró en Breakfast at Tiffany’s sigue vigente 30 años después de su desaparición, una actriz legendaria que confesaría que envidiaba a varias de las actrices de la época por sus cualidades interpretativas.

“No puedo hacer lo que hacen actrices como Cher, Michelle Pfeiffer o Meryl Streep”, decía Hepburn, que nunca se reconoció como un mito cinematográfico. “Lo que piense otra gente no es lo que pienso yo. Sólo hago mi trabajo”, aseguraba la mítica actriz.

EMBAJADORA DE UNICEF. Hija de británico y descendiente de una familia aristocrática holandesa por parte de madre, Audrey Kathleen Ruston nació en Bruselas el 4 de mayo de 1929, y pasó su infancia entre Bélgica, Inglaterra y los Países Bajos, a donde llegó con su madre y sus hermanos buscando refugio en la casa de su abuelo en Arnhem, tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía 10 años.

En Arnhem comenzó a estudiar piano y ballet y, para ocultar su origen inglés, además de aprender holandés, utilizaba el nombre de Edda Van Heemstra. No pudo, sin embargo, evadirse del horror nazi: Holanda fue ocupada y el recuerdo traumático de aquellos días le acompañaría siempre, razón por la que rechazó protagonizar The Diary of Anne Frank.

“Vimos fusilamientos. Vimos a hombres jóvenes ponerse contra la pared y ser tiroteados. Cerraban la calle y después la volvían a abrir y podías pasar por ese mismo lugar. Tengo marcado un lugar en el diario, en el que Anne dice que han fusilado a cinco rehenes. Ése fue el día en que fusilaron a mi tío. En las palabras de esa niña yo leía lo que aún sentía en mi interior. Esa niña que había vivido entre cuatro paredes había hecho un reportaje completo de todo lo que había vivido y sentido”, recordaba la actriz en 1991.

Después de la guerra, durante la que la propia actriz confesó haber colaborado con la Resistencia, continuó su formación como bailarina en Amsterdam, hasta que en 1948 se trasladó a Londres, donde inició su carrera sobre las tablas en los teatros del West End, hasta que comenzó su andadura estadounidense en los teatros de Broadway antes de deslumbrar a Hollywood y al mundo. Además de una extraordinaria carrera como actriz, Audrey Hepburn desarrolló, desde 1955, una importante labor humanitaria. Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en el año 1989, y recibió por ello la Medalla de la Libertad, la principal condecoración civil de los Estados Unidos, en diciembre de 1992, así como el premio Jean Hersholt de la Academia de cine estadounidense.

En lo sentimental, Hepburn tuvo dos matrimonios y dos hijos. Su primer marido fue el también actor Mel Ferrer y su vida en común duró casi 15 años, desde 1954 hasta 1968. Fruto de la relación nació, Sean, quien actualmente dirige la fundación Audrey Hepburn Childhood. En 1969 se casó con el médico italiano Andrea Dotti, de quien dio a luz a su segundo hijo, Luca y con quien mantuvo la unión hasta 1982.

La última parte de su existencia decidió vivirla en común, sin casarse, con Robert Wolders, un holandés con quien compartió esos últimos años sus labores en las tareas humanitarias que le obligaba su cargo en UNICEF, hasta que a la edad de 63 años un cáncer de colon terminó con uno de los iconos más grandes que ha dado Hollywood y una mujer modélica en su ayuda a los demás.

Más allá de los premios, su gran trayectoria cinematográfica y su notable labor humanitaria, el gran legado de Audrey Hepburn fue el de ser una mujer que reivindicó la singularidad como el mejor de los estilos y que vivió siempre como quiso. La verdadera Audrey, la que viajaba a África conmovida por la pobreza y el hambre, la dotada de un encanto sobrenatural, merecería trascender más allá del vestido negro, el cigarrillo con boquilla larga y los diamantes.