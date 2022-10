Viajes para mitómanos

En 1965 Los Beatles estaban inmersos en el rodaje de la cinta Help!, que incluía una escena amenizada por músicos indios. George Harrison cogió en sus manos uno de estos instrumentos y, atraído por su sonido, se compró un sitar. De esta forma tan rocambolesca se coló la India en la carrera de Los Beatles, que pronto introdujeron los recién descubiertos sonidos orientales en temas tan conocidos como Norwegian Wood”.

El gran maestro de la música india Ravi Shankar introdujo a Harrison en el aprendizaje del complejo sitar, pero también en la meditación trascendental. Un viaje espiritual que arrastró a todo el grupo a la India en 1968 para seguir las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi sobre meditación. En la ciudad de Rishikesh, a los pies del Himalaya, el cuarteto de Liverpool compuso la mayor parte de las canciones que formarían el White Album y el espiritual George Harrison quedaría marcado para siempre. La India nunca se marchó de él y por eso, tras su muerte en 2001, sus cenizas fueron esparcidas en las aguas del Ganges. En esta canción, de apenas tres minutos, se condensa una parte importante de la historia de amor entre Yoko Ono y John Lennon. Culpada durante años de ser la causante de la separación de Los Beatles, la artista japonesa fue exculpada recientemente por el propio Paul McCarntney de la disolución de la banda. Sin embargo, su relación con Lennon marcaría para siempre un hito en la historia de la música, al impulsar su carrera como compositor en solitario, que dio lugar a temas tan universales como Imagine.

gibraltar, amsterdam, mallorca. Historia musical aparte, la relación de John y Yoko nos traslada hasta la Península Ibérica, a Gibraltar, donde contrajeron matrimonio en marzo de 1969. Concluido el trámite, iniciaron una larga luna de miel con el objetivo de reivindicar la paz mundial desde la cama. Televisiones de todo el mundo recogieron las peticiones de la pareja desde la cama del Hotel Hilton de Amsterdam, donde permanecieron encerrados durante días para dar fuerza a su mensaje.

La boda en Gibraltar no sería el único acontecimiento que protagonizaría la pareja en España. En 1971, Lennon y Yoko se trasladaron a Mallorca para localizar a la hija de la artista fruto de su matrimonio con Anthony Cox, que, por aquel entonces, era cónsul americano en las islas. El incidente acabó con Lennon en comisaría para dar explicaciones sobre el supuesto rapto de la niña, de nombre Kyoko Cox.

buenos aires tiene el honor de albergar el primer y único museo dedicado a Los Beatles de toda América Latina. Unas 2.000 piezas forman parte de sus fondos, cedidos por el coleccionista argentino Rodolfo Vázquez quien posee una colección con más de 8.500 recuerdos de la mítica banda de Liverpool. Vázquez, de 53 años, asegura que su pasión por Los Beatles nació cuando tenía diez años y cayó en sus manos Rubber soul, el sexto álbum de la banda. Fue el primer ítem de una colección reconocida en 2001 por el libro Guiness de los récords como la mayor del mundo. Su afán coleccionista ha permitido que, a más de 11.000 kilómetros de Liverpool, se pueda recorrer un pedacito de la historia de los “Fab Four”.

LIVERPOOL. Un nueve de febrero de 1961, a una hora tan poco festiva como las 12 del medio día, unos desconocidos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr daban su primer concierto en el Cavern’s Club de Liverpool. Esta actuación fue el origen de todo, unió a Los Beatles sobre un escenario y fue la primera de las trescientas que acogería ese mismo local en los dos años siguientes. En la década de los 70, el emblemático establecimiento fue demolido para la construcción de una estación de tren. Sin embargo, su espíritu se mantuvo hasta que en los 80, en un emplazamiento cercano al original, el local fue reconstruido. Para que nadie se despiste, una escultura de un joven John Lennon a la entrada del pub recuerda que fue allí donde Los Beatles se subieron por primera vez a un escenario.

londres. Viajamos al 11 de febrero de 1963 y nos vamos al emblemático estudio londinense Abbey Road. La casa discográfica fue escenario de uno de los grandes hitos de la historia de la música, una jornada de grabación en la que Please Please Me, el primer disco de los ‘fab four, quedó preparado para su lanzamiento el 22 de marzo de ese mismo año. El resfriado y la garganta dolorida de John Lennon no impidieron la grabación en la que, sin embargo, se dejó para el final el tema Twist And Shout ante los temores de que la voz de Lennon se resintiera si se grababa al principio de la sesión.

La grabación de este disco dio lugar a un fenómeno que tras ocho años, 12 álbumes de estudio, 1 recopilatorio, 13 EP’s (uno de ellos doble) y veintidós discos sencillos, convirtió a Los Beatles en mito y a Abbey Road en una de las portadas más celebradas y recreadas de la historia.

El famoso paso de cebra frente a los estudios es lugar de peregrinaje habitual de fans y curiosos. Hasta el punto de que, conscientes de la repercusión de dicho rincón londinense, los responsables del estudio de Abbey Road han instalado una cámara para poder ver en directo, y desde cualquier punto del mundo a través de internet, lo que allí ocurre. En 2010, este cruce, el más famoso del norte de Londres, fue declarado por el Gobierno británico como lugar de “importancia cultural e histórica”. Poca gente conoce, sin embargo, que no se trata del paso original, que fue trasladado varios metros por cuestiones de ordenación del tráfico, y que esa zona de Abbey Road ha sido remodelada sustancialmente desde entonces, por lo que las fotos que se toman hoy en día poco se parecen a la portada del álbum.

En otro escenario londinense, esta vez en pleno centro de la ciudad, se materializó el final de la banda con un concierto en directo que sorprendió a los transeúntes que el 30 de enero de 1969 pasaban por las cercanías del número 3 de Savile Road, sede de Apple Records.

La azotea del edificio sirvió de escenario para el último concierto de Los Beatles. Un recital de 42 minutos con canciones como Get Back, I’ve Got a Feeling, y hasta una breve versión del himno británico, que concluyó con la llegada de la policía, alertada por los vecinos del barrio, poco acostumbrados a la aglomeración de público que atrajo el concierto a esta zona de Londres, tradicionalmente habitada por sastres y oficinistas y no por estrellas del rock.

La idea de tocar en el tejado, que hizo enloquecer a medio Londres, surgió como parte del proyecto de grabación del disco Let It Be (1970), en el que la banda quería filmar el proceso creativo para elaborar un documental y culminar con una actuación en vivo. Tras varios proyectos infructuosos, los Beatles, que llevaban años sin salir de gira y se hallaban inmersos en agrias disputas personales, acordaron tocar en el tejado de Apple Records, una idea que no hizo sino alimentar el mito y que ha sido imitada hasta la saciedad.