Edymar queda segunda, por detrás de su hermana, viniendo de una lesión

Santiago. Que las hermanas Brea están hechas de otra pasta está claro. Edymar Brea viene de una lesión de rodilla que provocó que no estuviera al cien por cien de forma. Aún así, la atleta hispano-venezolana pudo apretar en la carrera y obtener un increíble segundo puesto por detrás de su hermana, Joselyn.

Edymar echaba mucho de menos esta carrera, la cual admite que tanto a ella como a su hermana “nos gusta mucho y es muy especial para nosotras”. De hecho, tal era su ansia por volver que valoró que “ya estaban tardando en hacerla de nuevo”.

La atleta celebró el haber podido correr esta carrera de nuevo, ya que solo la había podido correr una vez y admitía que “ya no me acordaba como era el recorrido y me ha hecho mucha ilusión volver a vivirlo”.

Admite que las sensaciones todavía “no son muy buenas”, aunque cree que está compitiendo “muy y entrenando bien”. Esperaba “mucho más de esta carrera, verme un poco mejor”, pero aún así se mostró “muy contenta” de poder estar aquí.

Ha vivido bien el triunfo de su hermana: “Mientras quede en familia todo, siempre voy a estar contenta de que ella esté en el podio, de que gane. Mientras las dos estemos ahí todo está bien, ya que nosotras no tenemos rivalidad ninguna”.

Edymar espera volver a la próxima edición en plenitud de condiciones y por ahora va a seguir entrenando “fuerte”, por los futuros retos que le esperan en todas las carreras de Galicia, las cuales valoró muy positivamente.

Entre risas comentó que espera que para el próximo año venga con más fuerza, la suficiente para que su hermana le deje ganar al menos” una vez” y saborear la gloria de vencer en el circuito de 12 kilómetros de la capital gallega. André Couce