Un ganador con conciencia: “Soy consciente de que fue el primero en cruzar la meta”

La Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago 2022 obtuvo a su ganador definitivo tras la descalificación de Paulo Barbosa, que había llegado primero. Por ello, Pablo Otero se llevaría finalmente el premio como ganador de las misma.

A raíz de este suceso los corredores aportaron declaraciones distintas tras la finalización de la carrera y justo después de la decisión del comité de jueces.

Otero de segundo. Cuando aún no se había descalificado al portugués, Pablo Otero analizaba la carrera y daba sus impresiones desde la visión de ser el segundo en la prueba. El de la Illa de Arousa afirmaba estar “muy feliz”, ya que para él esta es la carrera más emblemática de Galicia y admitía que “ni de broma contaba con quedar tan arriba”.

El corredor gallego vio el camino del triunfo en un momento clave: “Subiendo Vite ya me encontraba muy bien, íbamos en un grupo de tres en el que iba Esteban (Iglesia), Anxo (Castro) y yo y cuando nos tiramos para abajo me encontré muy bien”.

A pesar de ello, Otero afirmaba que le quedó “la espinita de no haber atacado antes, porque creo que igual hubiera tenido más opciones de ganar”. Aún así no está seguro de si habría ganado porque “no sé lo justo que llegó Paulo, es cierto que después bajó mucho el ritmo, pero yo creo que lo hizo porque iba sobrado”.

El atleta gallego no dejó pasar la ocasión para indicar lo especial que es esta carrera: “Es increíble, es una sensación que no te la da otra cosa. Otro deporte no me proporcionaría lo que me da esto”, garantizando su participación en futuras ediciones.

Revés para Barbosa. El atleta portugués, tras cruzar como primero la línea de meta, indicaba que es “muy especial ganar aquí (en la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago)”. El atleta valoraba que ya había corrido en esta carrera otros años y había conseguido un tercer lugar en el podio, por lo que “siempre quise ganar aquí y conseguir tener la victoria aquí en Santiago”, por lo que vino con ese objetivo.

Barbosa apreciaba lo especial que era ganar aquí, con el “cariño de la gente, que es muy especial”.

Sobre la carrera concretó que al ya haber corrido en la misma sabía que “lo difícil estaba entre el octavo y el décimo kilómetro”, donde intentó “resguardarse” hasta llegar a ese tramo y atacar para ganar, ya que “fue ahí donde conseguí alcanzar la victoria.

El corredor portugués hacía estas valoraciones antes de conocerse la decisión de descalificarlo por parte del comité de jueces de la competición. Barbosa discutiría con el propio comité sobre la decisión y se marcharía sin hacer comentarios al respecto y sin poner más problemas.

Un nuevo ganador. Con la decisión de los jueces la competición acogía a un nuevo campeón que bordaría su nombre en la historia de esta carrera. Pablo Otero recibía emocionado el trofeo que lo certificaba como ganador de la edición 43 de la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago, compartiendo el palco junto a Joselyn Daniely Brea, ganadora de la misma en categoría femenina.

Otero admitía estar contento, pero indicaba que eso no quita que “sienta pena por Paulo (Barbosa)”. Él es consciente de que el portugués “fue el primero en cruzar la línea de meta y yo no sé si el sabía si podía correr o no, pero es un fastidio para él”.

Aunque siente pena por el atleta portugués, afirmaba lo increíble que es para él ganar esta carrera: “Hace tres años, cuando empecé a correr, corrí esta carrera por primera vez y me costaba bajar de cuatro kilómetros y ver como estoy mejorando es un orgullo tremendo”.

Otero está convencido de que su progresión va a seguir siendo buena y que ”cada año voy a correr un poco más”, por lo que espera ganar esta carrera “en alguna otra ocasión”.

También tuvo tiempo para referirse a Brea por su sexto título como ganadora de la Carreira Pedestre. “Creo que no va a ser la última vez que Joselyn (Brea) gane”, afirmaba el corredor. Al ser preguntado por si él se marcaría un reto tan ambicioso como ganar la competición en diez ocasiones, Otero admitía que “no lo veo al alcance de mi mano, pero nada es imposible, cada año intentaré estar lo más arriba posible y si vienen la segunda y la tercera, pues que vengan”.

Cerraba sus declaraciones diciendo que Barbosa es, para él, “el justo ganador”. Otero dijo que se acababa de enterar en meta de que había sido descalificado y apuntaba a que le mandaría un “mensaje de apoyo” para consolar al deportista portugués, quien finalmente perdió la gloria que había alcanzado.