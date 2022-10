Valor añadido: meta en Año Santo y Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Santiago. En esta cuadragésima tercera edición de la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago fue un corredor de fondo de la política autonómica el encargado de dar el pistoletazo de salida en la categoría de adultos: el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

“Hai moita animación na cidade. Moita expectación. E, ademais, respectounos o tempo. O deporte está tendo un gran auxe en todos os concellos galegos. E esta carreira axuda a acercar a práctica deportiva a todos os cidadáns. E se, ademais, se celebra no bienio do Ano Santo, en Santiago de Compostela, cun día soleado como o de hoxe, todo é positivo”, indicó.

“O meu desexo hoxe é que cada un dos participantes cumpra as súas expectativas, que serán distintas, pero o importante é, en todo caso, participar e, se é posible, rematar a carreira”, añadió Diego Calvo.

Tras señalar que al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “tivéselle gustado estar presente neste acontecemento deportivo histórico” (no pudo hacerlo por su viaje oficial a Portugal), Diego Calvo dijo que “Rueda xa cumpliu algunhas expectativas como participante nalgunha edición desta proba”.

El vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia quiso felicitar de antemano al ganador “porque, sen dúbida, terá feito un esforzo moi importante” y animarle “a que repita o ano que vén e a que contribúa a difundir esta carreira coa súa experiencia para que na vindeira edición participe mita máis xente”.

La encargada de dar el pistoletazo de salida en la categoría escolar fue la concejala de Deportes del Concello de Santiago, Esther Pedrosa, quien conoce muy bien esta competición, por dentro y por fuera. Y es que Pedrosa fue ganadora de esta carrera en 1990. “Pero teño mellores recordos doutras edicións nas que non gañei, cando a satisfacción de quedar segunda ou terceira era maior por ter ido cóbado con cóbado con destacadas corredoras keniatas e olímpicas portuguesas”, indica. “Hoxe, cando estaba na saída, removéronseme as emocións e os recordos, porque o que se vive dentro, sobre todo entrando no casco histórico, é algo que non se vive en ninguna outra carreira de España”, dijo.

En su opinión, “xurdiron outras carreiras en torno a esta, pero ningunha a superará pola súa tradición e o seu glamur, que tamén o ten, porque ten o valor engadido de celebrarse nun entorno único: unha cidade histórica e Camiño de Peregrinación. O feito de correr polas rúas de pedra desta Cidade Patrimonio da Humanidade e das máis fermosas de Europa outórgalle ese plus que, en certo modo, é parte do seu éxito”, añadió Esther Pedrosa. Con todo, la edil aboga por “darlle un impulso” para que se supere el número de participantes en próximas ediciones. “É a mellor carreira de Galicia. Supón unha difusión enorme a nivel nacional”, concluyó. s. souto