A ampliada área de endoscopias do Barbanza subirá a atención un 20 %

A xerente da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez Masid; o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor López; o director do Distrito do Barbanza, Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo; e o xefe do servizo de Dixestivo, Enrique Domínguez Muñoz, visitaron este luns a nova área de endoscopias do hospital comarcal do Barbanza, en Ribeira, con motivo da súa posta en marcha. A Administración autonómica investiu nas novas dependencias sanitarias 620.000 euros.

Trátase dunha unidade que ten unha gran actividade, pois realiza cerca 2.000 endoscopias ao ano, moitas delas terapéuticas, que precisan dun equipamento moi específico. A nova sala supón un “salto cualitativo enorme tanto para a seguridade como para o confort” de doentes e profesionais, segundo subliñou o xefe do Servizo de Dixestivo, Enrique Domínguez, quen destacou que, coa nova tecnoloxía, “poderemos facer técnicas que ata o de agora tan só podíamos facer no Hospital Clínico de Santiago de Compostela”. Ademais, as novas instalacións permitirán incrementar en ata un vinte por cento os doentes atendidos no hospital barbanzán.

A nova área conta con 130 metros cadrados, o que supón un incremento da superficie dedicada á realización de endoscopias dixestivas.

O equipamento inclúe melloras no eido tecnolóxico, cun bisturí eléctrico dixestivo e monitores de parámetros fisiolóxicos básicos.

Tamén conta cun sistema de endoscopia dixestiva, conformado por unha torre de endoscopia dixestiva e os equipos de reprocesamento con dúas lavadoras para a desinfección dos endoscopios, un armario de secado e almacenamento esterilizado, así como catro monitores multiparamétricos de última xeración.

Esta actuación incrementará a calidade e confortabilidade da área sanitaria do Barbanza para os doentes, así como a modernización dos procesos de asepsia, e aportará asimesmo unha mellora nas condicións de traballo dos profesionais.

Gran parte do contrato de adquisición de tecnoloxía de vangarda, adxudicado por unha contía global duns 400.000 euros, é susceptible de financiación ao cento por cento pola Unión Europea no marco do eixo React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

No Barbanza, este ano adxudicouse un novo TAC, que foi instalado recentemente, e que tivo un investimento de 400.000 euros.

Estas melloras súmanse á ampliación do servizo de Urxencias levada a cabo no ano 2020 e que supuxo un incremento do corenta por cento da superficie, cun investimento de 1,8 millóns de euros.

MÁIS DE CORENTA SERVIZOS. Na actualidade, o hospital comarcal do Barbanza ofrece máis de corenta servizos sanitarios. É un centro acreditado en medicina familiar e comunitaria desde hai tres anos, e ten área de rehabilitación cardíaca. Por este hospital ribeirense pasan a diario unha media dun milleiro de doentes. Un dos principais fitos na historia deste complexo sanitario foi o de converterse no primeiro de España cuxo servizo de diálise recibiu unha acreditación por normas de calidade.

delegribeira@elcorreogallego.es